Група компаній "Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі, збільшивши їх загальну кількість до 30 у 18 містах цієї європейської країни, повідомила пресслужба поштового оператора в середу.

"Вони відкрилися у нових польських містах, таких як Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Також почали працювати два нових відділення у Кракові - тепер їх у цьому місті чотири", - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з релізом, серед нових відділень відкрито шість поштових, у яких клієнти можуть отримувати й надсилати посилки до 100 кг, а також чотири вантажні - до 1000 кг - у таких містах, як Бидгощ, Єленя-Гура, Ополе та Краків.

На квітень український поштовий оператор має шість відділень у Варшаві, чотири - у Кракові, по два відділення в Любліні, Вроцлаві, Познані та Гданську, а в інших містах - по одному.

У "Новій пошті" зазначили, що до кінця червня компанія планує відкрити 50 відділень у всіх польських воєводствах.