Економіка

19:08 05.04.2023

ПРООН і СБ оцінили збитки енергетичної та теплової інфраструктури України більше ніж у $10 млрд

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ПРООН і СБ оцінили збитки енергетичної та теплової інфраструктури України більше ніж у $10 млрд

Збитки, завдані війною електроенергетичній, газовій і тепловій інфраструктурі України, перевищують $10 млрд, що вп'ятеро більше, ніж у червні минулого року, свідчать результати нової комплексної спільної оцінки Програми розвитку ООН (ПРООН) і Світового банку.

"Безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру України завдали збитків на понад $10 млрд і залишили більше ніж 12 млн людей без електроенергії або з обмеженим доступом до неї (в деякі моменти - ЕР), а також порушили роботу систем водопостачання та опалення", - йдеться у пресрелізі ПРООН у середу.

За результатами оцінки, найбільша частка збитків припадає на електроенергетичний сектор - майже $6,5 млрд. Зокрема, завдані атомним електростанціям збитки сягнули близько $0,77 млрд.

Водночас невідкладні потреби України для аварійного ремонту критично важливих об'єктів інфраструктури ПРООН і СБ визначають у понад $1,2 млрд.

"Наразі першочерговим завданням є забезпечення світла та теплопостачання. Це буде дуже важливим завданням, оскільки наша нова оцінка показує, що аварійні ремонтні роботи коштуватимуть щонайменше $1,2 млрд, при цьому основна увага приділятиметься забезпеченню енергопостачання критично важливої інфраструктури у великих містах та на постраждалих від війни територіях, які вже не підлягають відновленню", - пояснив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє, слова якого наведено у пресрелізі.

При цьому зазначається, що загалом збитки в енергетичній інфраструктурі країни з червня 2022 року, коли було зроблено їхню першу оцінку, зросли більше ніж уп'ятеро.

Водночас, на думку директора з операційної діяльності Світового банку у справах країн Східної Європи Геворга Саркісяна, відновлення та реконструкція дають змогу Україні досягти більш сталого та екологічного енергетичного майбутнього.

"Це потребуватиме балансу між нагальною потребою у швидкому наданні послуг та важливістю відбудувати краще, ніж було. Необхідне ретельне планування для забезпечення продуманих інвестицій і спрощення процесів залучення фінансування з різних державних і приватних джерел", - зазначив він.

За словами віцепрем'єр-міністра з питань відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, наведеними пресслужбою, зараз уряд сконцентрований на реалізації проєктів із забезпечення нагальних потреб населення й економіки, а оцінка енергетичних збитків, проведена ПРООН, свідчить, наскільки вони масштабні.

"Розраховуємо, що міжнародна спільнота використає цей звіт для надання додаткової допомоги", - зазначив Кубраков.

Теги: #проон #сб #енергетика

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