Економіка

12:33 05.04.2023

Регіони без активних бойових дій могли б повернутися до встановлених законом правил публічних закупівель - депутатка

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Регіони без активних бойових дій могли б повернутися до встановлених законом правил публічних закупівель - депутатка

Регіони України, де не тривають бойові дії, могли б повернутися до встановлених законом правил публічних закупівель, окрім оборонних, вважає голова бюджетного комітету Верховної Ради, народна депутатка Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

"Що стосується загалом публічних закупівель, які не є оборонними, моя особиста позиція - нам потрібна диференціація за територіями, і ті території, які не входять до зони бойових дій, на мій погляд, можуть повертатися до закону про публічні закупівлі. Думаю, ми скоро пропонуватимемо це в парламенті", - сказала вона під час презентації Державної антикорупційної програми в Києві в середу.

За словами нардепки, бюджетний комітет парламенту і Мінвідновлення також мають намір розробити законопроєкт про моніторинг, контроль та аудит проєктів відновлення.

"Законопроєкт має легалізувати в українському законодавстві диджитал інструменти контролю за відновленням, такі як єдина система управління відновленням. Це буде на кшталт Prozorro, але для відновлення", - зазначила Підласа.

Теги: #закупівлі #підласа

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