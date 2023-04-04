Негативний сценарій у програмі EFF підтверджує готовність МВФ підтримати Україну навіть за найгіршого розвитку подій – голова НБУ

Негативний сценарій із падінням ВВП України на 10% у цьому та на 2% наступного року, що міститься у програмі розширеного фінансування EFF, підтверджує готовність Міжнародного валютного фонду (МВФ) підтримати країну навіть за найгіршого розвитку подій, вважає голова Нацбанку Андрій Пишний.

"Навіть за наявності та артикуляції негативного сценарію, навіть за умови, що фінансовий геп може становити $140 млрд, програма затверджена... Нас готові підтримати за будь-якого розвитку подій", - зазначив голова НБУ в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Пишний пояснив, що це революційна програма для МВФ, оскільки вона буде реалізовуватись у країні, де триває повномасштабна війна. Він зазначив, що програма побудована на оновленій в березні кредитній політиці МВФ, яка відкриває можливості для країн, що знаходяться в умовах невизначеності через екзогенні фактори.

За його словами, наявність такого негативного сценарію дає Фонду "певний комфорт", тим більше що в умовах такої високої невизначеності ймовірність затягування війни справді не можна відкидати.

Голова Нацбанку додав, що такий формат свідчить про підтвердження іншими міжнародними партнерами, насамперед країнами G7 та ЄС, Фонду готовності залишатися з Україною навіть за такого несприятливого розвитку подій та усвідомлення ними, що обсяг необхідної фінансової підтримки може зрости порівняно з базовим сценарієм, у якому сумарна потреба на чотири роки оцінюється у $115 млрд.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" відмінність базового сценарію МВФ від сценарію Нацбанку, зазначив, що Фонд традиційно займає більш консервативну позицію.

Ніколайчук наголосив, що Нацбанк за наявності узгодженої з МВФ програми зберігає всі можливості для коригувань власного макропрогнозу, і під час найближчого його оновлення наприкінці квітня з великою ймовірністю покращить оцінку зростання ВВП цього року з заявлених у січні 0,3%.

Пишний також зазначив, що закладений в основу програми EFF Меморандум про економічну та фінансову політику "не видається складним із погляду реалізації".

"З боку Нацбанку я не бачу жодного на сьогоднішній день складного політичного рішення, яке ми не могли б забезпечити як самостійно, так і у взаємодії з колегами", - сказав, зокрема, голова НБУ.

Ніколайчук додав, що меморандуми із МВФ за попередніми програмами містили пункти, які з політичної точки зору було виконати набагато важче.

Як зазначив після затвердження програми EFF глава місії МВФ Гевін Грей, базовий сценарій передбачає завершення (англ. winding down - згортання) війни в середині 2024 року, тоді як негативний - до кінця 2025 року з більшою інтенсивностю.

У базовому сценарії динаміка ВВП України цього року визначена від "мінус" 3% до "плюс" 1% і зростання наступного на 3,2%. Однак МВФ уже повідомив, що з урахуванням найкращих результатів четвертого кварталу минулого і першого кварталу цього року схиляється до того, що зростання ВВП у 2023 році може опинитися на верхній межі цього діапазону.