"ДТЕК Київські електромережі" планує відновити понад 800 енергооб'єктів та 100 км ліній під час підготовки до зими – СЕО компанії

Оператор системи розподілу електроенергії "ДТЕК Київські електромережі" в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років розраховує відремонтувати та оновити 832 енергооб'єкти, серед яких 12 високовольтних підстанцій та 100 км повітряних.

"Ми маємо провести повний аудит нашого обладнання, яке потрапляло під обстріли. Треба відремонтувати зруйноване, створити аварійно-резервний запас, що дозволить нам успішно пройти наступну зиму, ймовірно, не менш важку, ніж нинішня. Можливі нові обстріли, нові обмеження через зношення мереж, що виникли за цей ОЗП", – сказав Бондар на пресконференції у Києві у вівторок.

За його словами, всі необхідні заходи із відновлення заплановано здійснити за рахунок коштів інвестиційної програми обсягом приблизно 750 млн грн.

"За рахунок перегрупування обладнання, розробки нових схем і використання ремонту устаткування, ми виконаємо всі обсяги робіт на цей рік. Інвестпрограма була схвалена в грудні. Об'єкти, що потрапили під обстріли, ми включили в цю програму і за її рахунок переобладнаємо. Обсяг коштів програми – 750 млн грн, приблизно на рівні минулого року", – наголосив він.

Голова мережевого оператора також додав, що компанія отримує міжнародну гуманітарну допомогу, зокрема кабельну продукцію та вимикачі.

Водночас, підбиваючи підсумки проходження цієї зими, Бондар зазначив, що в рамках підготовки до неї компанії вдалося оновити 727 енергооб'єктів, серед яких 11 високовольтних підстанцій та 126 км ліній, що сприяло забезпеченню енергопостачання Києва.

При цьому СЕO зазначив, що протягом ОЗП компанії вдалося вирівняти графіки погодинних відключень споживачів, які застосовувалися 124 дні зі 180 днів опалювального сезону. Також "ДТЕК Київські електромережі" забезпечили роботу своїх інформресурсів, незважаючи на те, що кількість звернень, зокрема до колцентру, на початок 2023 року зросла в 2,5 разв – до 1,8 млн, а кількість користувачів чат-ботом збільшилася уп’ятеро – до 758 тис.

Водночас СЕО компанії наголосив, що кількість аварій у мережах протягом 2022 року зросла на третину – до 5,1 тис. При цьому 348 аварій виникло безпосередньо через обстріли російських агресорів та понад 500 – через постійні включення/відключення світла у зв'язку з необхідністю застосування обмежень електропостачання. За його словами, внаслідок ракетного обстрілу в Києві протягом опалювального сезону 14 разів вводилися екстрені відключення світла для недопущення масштабних руйнувань енергосистеми.

"ДТЕК Київські електромережі" обслуговує 1,2 млн побутових клієнтів та 29 тис. бізнес-клієнтів Києва, налічує 1712 співробітників.