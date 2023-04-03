Зеленський запропонував Німеччині допомогти з відновленням мостів на Чернігівщині

Президент України Володимир Зеленський запропонував віцеканцлеру Німеччини Роберту Габеку, щоб ФРН допомогла з відновленням мостів у Чернігівській області.

"Відновлювальні роботи на мостовому переході через річку Десна "Київський міст" на Чернігівщині. Міст було зруйновано 23 березня 2022 року внаслідок російського авіаудару, і наразі в’їзд до Чернігова здійснюється через тимчасову понтонну переправу", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Разом із віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком ознайомилися з процесом відновлення мосту та проєктом відновлення мостопереходів Чернігівської області. Також запропонували віцеканцлеру Німеччини розглянути можливість фінансової підтримки відновлення мостової інфраструктури регіону", - написав він.