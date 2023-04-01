Економіка

14:30 01.04.2023

Кабмін зафіксував ще на місяць ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків

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Кабмін зафіксував ще на місяць ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків

Кабінет міністрів зберіг пільгову ціну газу для виробників тепла, бюджетних організацій і гуртожитків ще на місяць - до 30 квітня 2023 року включно.

Таким чином, ціна ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг" на газ для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню збережеться на рівні 7,42 тис. грн за тис. куб. м (з ПДВ), для бюджетних установ - 16,39 тис. грн за тис. куб. м (з ПДВ).

Крім того, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати природний газ підприємствам, установам, організаціям, на чиєму балансі перебувають гуртожитки та/або інші житлові будинки, в яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі, за ціною 7,42 грн/куб. м (з ПДВ).

Відповідне рішення закріплено постановою уряду № 277 від 30 березня 2023 року, оприлюдненою на Урядовому порталі.

Документ вносить відповідні зміни до постанови Кабміну від 19 липня 2022 року № 812 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам".

Теги: #газ #тепло #кабмін #тарифи

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