Економіка

08:27 01.04.2023

Питання ринковості енерготарифів, імовірно, буде обговорюватися на поствоєнному етапі програми EFF

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Питання ринковості енерготарифів, імовірно, буде обговорюватися на поствоєнному етапі програми EFF

Міжнародний валютний фонд (МВФ) визнає складність проведення реформ стосовно підвищення енерготарифів до ринкового рівня в період війни та прогнозує обговорення цього питання з Україною в рамках програми розширеного фінансування EFF на другому її, післявоєнному етапі.

"Наразі, за нашим відчуттям, було б політично дуже складно розпочати реформи, що призведуть до відновлення цін до ринкового рівня... Такі реформи, насамперед, ми обговорюватимемо з владою в другій половині", - таку думку висловив керівник місії МВФ Гевін Грей журналістам на пресбрифінгу в п'ятницю.

"Звичайно, я б не сказав, що це неможливо, але це залежить від типу енергії", - додав представник Фонду.

За його словами, щодо певного виду енергії це може статися швидше, однак у випадку природного газу, що має критичне значення, "це, схоже, станеться пізніше".

"Таке моє загальне розуміння речей, але, ви знаєте, все може швидко змінитися. Тож якщо обставини зміняться, ми обов'язково обговоримо це", - сказав на завершення голова місії.

У пресрелізі МВФ у п'ятницю за підсумками затвердження програми EFF для України йдеться про те, що "в енергетичному секторі будуть потрібні амбітні реформи для посилення конкуренції, удосконалення ринкових механізмів і зниження великих квазіфіскальних ризиків".

У попередній програмі EFF України з Фондом питання тарифів на газ для населення і теплокомуненерго було одним із найбільш гострих.

Як повідомлялося, уряд із початку війни до кінця цього опалювального сезону заморозив ціни на газ і електрику для населення. Однак запроваджені та чинні поки що до 30 квітня режими спеціальних зобов'язань (ПСО) для держкомпаній не підкріплені відповідними бюджетними ресурсами і створюють значні квазіфіскальні ризики, які експерти ринку сумарно оцінюють уже в сотні мільярдів гривень.

 

 

Теги: #мвф #терміни #енерготарифи

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