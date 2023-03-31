NEFCO реалізує з фондами Євросоюзу три нові програми в Україні з відновлення інфраструктури та створення житла для ВПО

Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) реалізує з фондами Євросоюзу три нові програми майже в 30 громадах України, повідомила головний інвестиційний радник NEFCO Юлія Шевчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нас є три нові програми з фондами Євросоюзу, які охоплюють близько 30 громад України. Вони спрямовані на відновлення критичної інфраструктури, ремонт житла та будівництво нового житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). NEFCO займається адмініструванням та впровадженням цих програм", - сказала вона.

Одна з програм - ремонт і реконструкція пошкодженої критичної інфраструктури в Київській області. На її реалізацію спрямовано EUR50 млн грантових коштів, виділених Європейським Союзом через NEFCO. Комплекс заходів передбачає відновлення інфраструктури, пов'язаної з водопостачанням, водовідведенням і теплопостачанням. Програму реалізовуватимуть у 12 містах і селищах міського типу Київської області: у Бородянській, Борщагівській, Ірпінській, Димерській, Іванківській, Калинівській, Немишаєвській, Пісківській, Славутицькій та Великодимерській тергромадах.

Друга нова програма з фінансуванням від Євросоюзу передбачає будівництво житла для ВПО та відновлення звільнених міст в Україні.

Як повідомила Шевчук, наразі програма охоплює шість міст - Чернівці, Дубно, Ковель, Львів, Житомир і Макарів.

Ще одна програма, яку фінансує Євросоюз, стосується ремонту житла для ВПО, у її рамках NEFCO працює в 10 містах на заході України.

"Дві вищезгадані програми перебувають на етапі закупівель (https://www.nefco.int/procurements/), а програма з ремонту житла для ВПО - на етапі будівельних робіт", - повідомила Шевчук.

Проєкти, які отримали підтримку, відбирали на основі пропозицій Міністерства розвитку громад та територій України, остаточне рішення було за Євросоюзом.

"Разом з Євросоюзом NEFCO розпочала попередню підготовку до цих програм навесні 2022 року. Заявок виявилося значно більше, ніж можна було включити до нових програм. Міста дуже активні, зараз ми отримуємо по три-п'ять нових звернень від громад щотижня", - повідомила Шевчук.

Вимоги NEFCO до житлових проєктів стосуються впровадження заходів підвищення енергоефективності будівель, необхідності використання більш екологічних матеріалів відповідно до європейських будівельних стандартів.

Зазначено, що міста мають дотримуватися процедури, передбаченої урядом України щодо розподілу соціального житла для груп населення. Пріоритет надаватимуть найбільш постраждалим від війни групам. Програма також містить вимогу, згідно з якою збудоване за її фінансування житло не підлягає приватизації, тобто перебуватиме в муніципальній власності.

Експерт відзначила можливі труднощі під час реалізації проєктів.

"Можливий дефіцит локальних матеріалів, адже внаслідок агресії Росії зруйновано багато виробництв будматеріалів. Крім того, чоловіча частина населення може бути мобілізована - це стосується як персоналу підрядників, так і муніципалітетів. Тобто є слабке місце щодо наявності людських ресурсів для наших нових програм. Також констатуємо складний фінансовий стан муніципалітетів, адже внаслідок зниження активності зменшилося надходження податків, а міста мають надати свій внесок у затверджені проєкти", - зазначила Шевчук.

Зокрема, у проєктах житла для ВПО є умова, що громада забезпечить під’єднання нового будинку до всіх необхідних комунікацій (вода, тепло, електроенергія), крім того, громада відповідає за обладнання укриття, без якого новий будинок неможливо ввести в експлуатацію.

Процедури NEFCO мінімізують наслідки складнощів українського ринку. "У нас плануються відкриті тендери, в яких можуть брати участь будь-які компанії, що не перебувають під санкціями. З попереднього досвіду, якщо говорити про будівництво, серед підрядників - переможців тендерів зазвичай були українські компанії, адже потрібні місцеві дозволи та ліцензії, тоді як матеріали були з різних країн. Зараз, найімовірніше, слід очікувати більше іноземних матеріалів, поки в Україні зруйноване власне виробництво, скажімо, вікон та інших матеріалів. Але побачимо реалії вже після тендерів", - зазначила вона.

Частину тендерів уже розпочато, частину буде оголошено найближчим часом.

"Очікуємо завершення перших тендерів до літа. Дуже сподіваємося, що більшість робіт за всіма трьома програмами розпочнеться цього року", - повідомила Шевчук.

NEFCO - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських "зелених" рішень на світових ринках. Заснована 1990 року Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В Україні реалізовано проєкти в більш ніж 100 муніципалітетах.