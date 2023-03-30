НЕФКО працює над кількома новими ініціативами в рамках програми "Зелене відновлення України" - головний інвестрадник

Ексклюзивне інтерв'ю з головним інвестиційним радником НЕФКО Юлією Шевчук

Текст: Оксана Гришина

- Розкажіть про програми, які наразі запускає НЕФКО в Україні.

- НЕФКО реалізує екологічні проєкти в Східній Європі, включно з Україною. Значна кількість муніципальних проєктів реалізована у сфері енергоефективності та модернізації централізованого теплопостачання та водовідведення.

НЕФКО уклало Рамкову угоду з Урядом України, ратифіковану Верховною Радою, яка дає НЕФКО можливість працювати тут як міжнародній фінансовій організації. Ми співпрацюємо більш як зі 100 українськими муніципалітетами понад 10 років.

В липні 2022 року НЕФКО запустила програму "Зелене відновлення України", метою якої є надання фінансової й технічної підтримки муніципальним проєктам. Програма підтримуватиме "зелений перехід" та розвиток "зеленої" економіки, одночасно допомагаючи відбудовувати Україну. Мета полягає в посиленні та фінансуванні проєктів, спрямованих на відбудову інфраструктури на муніципальному рівні, аби гарантувати, що Україна буде відновлена екологічнішою та кращою. Як і в довоєнний час, НЕФКО зосереджуватиметься на реалізації малих і середніх проєктів у безпосередній співпраці з українськими муніципалітетами в поєднанні з технічною допомогою, що прокладає шлях для середньо- та довгострокового сталого планування й діяльності.

Програма є ініціативою з кількома донорами, включаючи ЄС та уряди країн Північної Європи як провідних донорів.

У нас є три нові програми з фондами Євросоюзу, які охоплюють близько 30 громад України. Вони спрямовані на відновлення критичної інфраструктури, ремонт житла та будівництво нового житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). НЕФКО займається адмініструванням та впровадженням цих програм.

Одна з програм – це ремонт і реконструкція пошкодженої критичної інфраструктури в Київській області. Комплекс заходів передбачає відновлення інфраструктури, пов’язаної з водопостачанням, водовідведенням і теплопостачанням. Програма реалізовуватиметься в 12 містах та селищах міського типу Київської області: у Бородянській, Борщагівській, Ірпінській, Димерській, Іванківській, Калинівській, Немішаєвській, Пісківській, Славитуцькій та Великодимерській територіальних громадах. Фінансування програми становить 50 млн євро грантових коштів, які виділив Європейський Союз через НЕФКО.

Друга нова програма з фінансуванням від Євросоюзу передбачає будівництво житла для ВПО та відновлення звільнених міст в Україні. На даний момент програма охоплює шість міст – Чернівці, Дубно, Ковель, Львів, Житомир та Макарів.

Ще одна програма, фінансована Євросоюзом, стосується ремонту житла для ВПО. В рамках цієї програми працюємо у 10 містах на заході України.

Дві вищезгадані програми перебувають на етапі закупівель, а програма з ремонту житла для ВПО – на етапі будівельних робіт.



- Як обирались проєкти, які вже отримали підтримку? Чи активно громади подавали заявки?

- Проєкти відбиралися на основі пропозицій Міністерства розвитку громад та територій України, а остаточне рішення було за Євросоюзом.

Заявок виявилося значно більше, ніж було можливо включити до нових програм. Разом із Євросоюзом НЕФКО почала попередню підготовку до програм ще навесні 2022 року. Міста дуже активні, зараз ми отримуємо по три-п’ять нових звернень від громад щотижня.



- Назва однієї з програм – житло для ВПО та відновлення звільнених міст, але, згідно оголошенням, обрали міста заходу України.

- Так, більшість проєктів будівництва нового житла для ВПО – це Західна Україна, оскільки релокація людей зі сходу відбулася на захід України. А щодо звільнених територій, тут буде відновлення муніципальних будівель у двох містах.



- Якого формату буде нове житло для ВПО?

- За рахунок технічної допомоги Євросоюзу залучаються професійні міжнародні та українські консалтингові компанії, які будуть допомагати містам у розробці концепцій житла для ВПО, враховуючи сучасні енергоефективні та екологічні технології, а також вимоги щодо інклюзивності, оскільки житло має бути побудоване з врахуванням потреб поранених та людей з інвалідністю.



- Які ваші вимоги до цих житлових проєктів?

- Наші вимоги стосуються впровадження заходів підвищення енергоефективності будівель, також мають використовуватися більш екологічні матеріали відповідно до європейських будівельних стандартів. Міста мають слідувати процедурі, яка передбачена урядом України щодо розподілу соціального житла для груп населення. Пріоритет буде надаватися найбільш постраждалим від війни групам. Програма містить вимогу, згідно з якою збудоване за її фінансування житло не підлягає приватизації, тобто перебуватиме в муніципальній власності.

З метою забезпечення якомога швидшої реалізації проєктів в кожному місті були утворені групи з впровадження проєкту, включно з усіма необхідними відділами.



- Говорячи про групи з впровадження проєктів, ви орієнтуєтесь на подальше розширення співпраці?

- Так, ми сподіваємося на продовження роботи в обраних містах, тому що для нас це відомі партнери: вони вже знають наші правила, мають створену команду для впровадження, тому з такими містами ефективніше працювати. Наприклад, у Чернівцях в нас реалізується вже четвертий проєкт, при цьому три з них впроваджуються паралельно. Але у портфоліо нових програм також з'являються і нові міста.



- Ви вже аналізували актуальний стан критичної інфраструктури? Яку частину потреби з відновлення покриває в обраних громадах обсяг грантової підтримки, що її надає Євросоюз через НЕФКО?

- Зведений аналіз наразі відсутній, оскільки проєкти перебувають на стадії розробки. Євросоюз разом з Міністерством розвитку громад та територій України та НЕФКО обирали громади, які зазнали серйозних руйнувань. Наприклад, у невеликому містечку на Київщині планується проєкт, який включатиме посутню низку заходів з відновлення як теплопостачання, так і водопостачання та водовідведення.



- Але чи спроможні маленькі містечка керувати такими великими проєктами?

- Маленькі громади мають обмежені ресурси щодо впровадження проєктів, фінансованих міжнародними організаціями. Тому Євросоюз фінансує надання технічної допомоги для підтримки впровадження проєктів. За рахунок технічної допомоги надаються послуги щодо розробки проєктів, підготовки тендерної документації за правилами НЕФКО, моніторингу та технічного нагляду за впровадженням проектів.

НЕФКО має великий досвід у реалізації таких проєктів. Ми створили систему моніторингу, яка передбачає декілька рівнів контролю за якістю проєкту.



- Які труднощі вже очевидні?

- Під час реалізації проєктів можливий дефіцит локальних матеріалів, адже внаслідок агресії Росії зруйновано багато виробництв будматеріалів. Крім того, чоловіча частина населення може бути мобілізована - це стосується як персоналу підрядників, так і муніципалітетів. Тобто є слабке місце щодо наявності людських ресурсів для наших нових програм.

Також констатуємо складний фінансовий стан муніципалітетів, адже внаслідок зниження активності зменшилося надходження податків, а міста мають надати свій внесок до затверджених проєктів. Наприклад, у проєктах житла для ВПО є умова, що громада забезпечить під’єднання нового будинку до всіх необхідних комунікацій (вода, тепло, електроенергія), крім того, громада відповідає за обладнання укриття, без якого новий будинок неможливо ввести в експлуатацію.



- Які внески муніципалітетів до проєктів з відновлення критичної інфраструктури?

- Міські бюджети мають також надавати фінансування за цими проєктами, але ми розуміємо, що дуже важко очікувати від зруйнованих міст потужних фінансових внесків.



- Серед ризиків проєктів ви назвали проблеми з локальним обладнанням чи будматеріалами. Як це буде вирішуватись?

- У нас плануються відкриті тендери, в яких можуть брати участь будь-які компанії, що не перебувають під санкціями. З попереднього досвіду, якщо говорити про будівництво, серед підрядників - переможців тендерів зазвичай були українські компанії, адже потрібні місцеві дозволи та ліцензії, тоді як матеріали були з різних країн.

Зараз, швидше за все, слід очікувати більше іноземних матеріалів, поки в Україні зруйноване власне виробництво, скажімо, вікон та інших матеріалів. Але побачимо реалії вже після тендерів.



- Коли будуть перші результати?

- Частина тендерів вже почалася, частина буде оголошена найближчим часом. Очікуємо завершення перших тендерів до літа. Дуже сподіваємося, що більшість робіт за всіма трьома програмами почнеться цього року.



- А які шанси, що їх можуть завершити до кінця року?

- Будівництво житла складно розпочати й завершити за один будівельний сезон. Треба дивитися, які технології будуть обрані для всіх проєктів, але зазвичай тривалість будівництва або ремонту перевищує річний термін. Наприклад, серед проєктів є дитсадочок, він повністю зруйнований. Його треба знести і побудувати новий. Це займе більше року.



- Які вимоги до міст, в яких ви розпочинаєте проєкти, з точки зору безпеки? Тобто в яких областях ви вже працюєте, а які поки на стадії очікування?

- Зараз питання безпеки на першому місці при ухваленні рішення: чи можемо ми працювати в певній області чи населеному пункті й за яких умов. Наприклад, у містах Київської області, де ми будемо відбудовувати критичну інфраструктуру, є вимога до розмінування об'єктів. Ми вперше проходитимемо таку процедуру в наших проєктах. Сподіваємося, що всі, в тому числі державні органи, спрацюють злагоджено, щоб ця умова була виконана.

Загалом, якщо подивитися на географію, більшість проєктів зараз розташована на заході України. Це пов’язано передусім з безпекою, а також з тим, що ВПО перемістилися зі сходу на захід, тобто житло для них потрібне зараз саме в західних регіонах.

Але є проєкти і в центрі України. Там НЕФКО, наприклад, фінансує поставку мобільних котелень для опалення міста через руйнування Росією опалювальної інфраструктури. Донором цього проекту є уряд Данії, який надає через НЕФКО значне фінансування.

Звісно, поки ми не працюємо на сході країни, хоч там до війни у нас була дуже велика програма за підтримки уряду Норвегії та інших країн Північної Європи. У Бахмуті, Вугледарі та інших пошкоджених під час війни містах була реалізована низка проєктів за участі НЕФКО. Ми постійно спілкуємося з міською владою, наприклад, Мелітополя: вони сподіваються, що коли ці території будуть звільнені, ми зможемо продовжити співпрацю.

Матеріал підготовлено за допомогою CFI, Французького агентства з розвитку ЗМІ, у рамках проєкту Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції