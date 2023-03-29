Економіка

17:29 29.03.2023

Мінфін України сфокусується на пошуку коштів на відновлення – міністр

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Мінфін України сфокусується на пошуку коштів на відновлення – міністр

Досягнення домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про чотирирічну програму EFF на $15,6 млрд дозволяє говорити про вирішення проблеми фінансування дефіциту держбюджету-2023 та можливості активніше шукати кошти на відновлення, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми також активно працюємо над пошуком коштів на відновлення, і це зараз буде основним фокусом та пріоритетом нашої діяльності", – сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

Марченко зазначив, що програма EFF є якірною, що дозволяє об'єднати донорську підтримку. "Якщо всі ті зобов'язання, які взяли країни G7, буде виконано, ми можемо закрити дефіцит держбюджету на 2023 рік", – констатував глава Мінфіну.

Розповідаючи про залучення коштів на відновлення, міністр зазначив, що цього року Україна зможе освоїти не більше як $14 млрд - "це цифри, які були погоджені експертами Світового банку разом із профільними відомствами: Мінвідновлення та іншими міністерствами".

За його словами, російські заморожені активи у вирішенні цього завдання цього року ніяк наразі не допомагають, і Мінфін самостійно намагатиметься шукати кошти.

"Ми в довоєнний час освоювали не більші обсяги, ніж зараз пропонуються. У нас зараз триває війна, не завжди бізнес, що здійснює реконструкцію, ремонт, готовий працювати з країною, в якій точиться війна. Тому після війни буде зовсім інша реальність та інші можливості, зокрема залучення приватних інвестицій та бізнесу у відновлення України", – прокоментував Марченко озвучену днями загальну оцінку потреб України у відновленні $411 млрд та потреби на 2023 рік.

Міністр вважає, що післявоєнне нарощування потужностей не є складним завданням.

Як повідомлялося, уряд України, Група Світового банку, Єврокомісія та ООН нещодавно підвищили оцінку потреб України на відновлення станом на 24 лютого 2023 року до $411 млрд із $349 млрд на 1 червня 2022 року.

За оцінками RDNA2, Україна вимагатиме у 2023 році $14 млрд інвестицій для першочергового відновлення та відновлення.

Потреби у фінансуванні дефіциту держбюджету-2023 оцінено щонайменше у $38 млрд.

Теги: #мінфін #відновлення

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