Економіка

14:41 29.03.2023

Гендиректор "Метінвесту" запропонував італійським промисловцям створити спецструктуру для допомоги у відновленні України

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Гендиректор "Метінвесту" запропонував італійським промисловцям створити спецструктуру для допомоги у відновленні України

Генеральний директор гірничо-металургійної групи "Метінвест" Юрій Риженков закликав італійський бізнес брати участь у відновленні України та запропонував Конфедерації італійських промисловців (Confindustria) створити спеціальну структуру для обробки запитів на проєкти Confindustria в Україні.

"Для "Метінвесту" і для мене особисто буде честю вважати учасників Конфедерації італійських промисловців партнерами у відновленні України", - сказав Риженков у своєму відеозверненні до генеральної асамблеї Конфедерації італійських промисловців Верхньої Адріатики (Confindustria Alto Adriatico), що відбулася 27 березня у Трієсті (Італія) ).

За його словами, "Метінвест" трагічно втратив сотні своїх співробітників: "Хоча ми не можемо повернути мертвих до життя, але ми можемо допомогти живим", - закликав він італійських бізнесменів брати участь у відновленні України.

Гендиректор переконаний, що створення постійної структури в рамках Конфедерації дозволить італійському та українському бізнесу працювати разом та досягати позитивних результатів у різних галузях економіки України.

"Італійські компанії, їхній досвід та ноу-хау відіграють значну роль у відновленні України", - упевнений СЕО.

Однією із тем генеральної асамблеї Confindustria Alto Adriatico стало обговорення участі італійських компаній в інфраструктурних проєктах в Україні.

"Щодо відновлення та відродження України після війни, ми, безумовно, почнемо з інфраструктури, сфери, в якій наші компанії можуть зробити значний внесок", - заявив президент Confindustria Alto Adriatico Мікеланджело Агрусті (Michelangelo Agrusti), якого цитують італійські ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що 26 квітня в Римі уряд Італії планує проведення конференції з відновлення України із залученням італійського бізнесу.

Загальна конфедерація італійських промисловців (Confederazione generale dell'industria italiana, Confindustria) - основна організація, що захищає інтереси підприємців у сферах промисловості та послуг, що об'єднує близько 150 тис. компаній, зокрема й банки, із загальною кількістю зайнятих понад 5 млн осіб.

Confindustria Alto Adriatico – територіальне об'єднання промисловців та бізнесменів 15 провінцій північного сходу Італії з найвищим рівнем індустріалізації.

"Метінвест" є вертикально-інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи. Зокрема, у Болгарії розташований завод Promet Steel потужністю 500 тис. тонн металопрокату на рік, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider сумарною потужністю 1,2 млн тонн на рік. У Великій Британії компанії належить завод Spartan UK, що може випускати 200 тис. тонн сталевого прокату на рік.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #італія #відновлення #метінвест

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