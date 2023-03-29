Економіка

14:34 29.03.2023

"Запоріжсталь" через війну значно збільшив час доставки вантажів через проблеми з логістикою, що позначається на замовленнях - СЕО

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"Запоріжсталь" через війну значно збільшив час доставки вантажів через проблеми з логістикою, що позначається на замовленнях - СЕО

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" через повномасштабне вторгнення РФ в Україну значно збільшив час доставки вантажів споживачам через блокування портів та проблеми з логістикою, що позначається на замовленнях.

Як повідомив генеральний директор "Запоріжсталі" Роман Слободянюк, якого цитує агентство Associated Press, до війни комбінат міг доставити свою продукцію покупцям за місяць чи два, наразі це може тривати три місяці і більше.

"Не кожен клієнт готовий до таких ризиків. Тому ми змушені були скоротити географію наших клієнтів", – зазначає топменеджер.

За його словами, раніше "Запоріжсталь" працювала із замовниками майже у 60 країнах, зараз їх стало вдвічі менше. Війна вплинула на здатність комбінату виконувати замовлення для багатьох африканських країн та більшості країн Близького Сходу.

У свою чергу Дмитро Горюнов із Центру економічної стратегії України констатує, що до війни приблизно 90% металопродукції експортували морем, бо це було набагато дешевше.

Наразі комбінат орієнтується на найближчі європейські країни та на ринок США, куди можна доставляти продукцію через польські морські порти.

За даними галузевої асоціації "Укрметалургпром" та Oxford Economics, в Україні зруйновано близько третини потужностей металургійної промисловості, а виробництво скоротилося приблизно на 65%.

Агентство також констатує, що "Метінвест" намагається відновитись після втрати двох великих підприємств у Маріуполі. Воно цитує генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова, який зазначає, що відновлення ланцюгів постачання, насамперед розблокування чорноморських портів, оживить компанію.

"Українцям властива така риса: що б з нами не відбувалося, ми продовжуємо працювати, винаходимо нові способи роботи, щоб бути ефективними в будь-якій ситуації", – сказав гендиректор, додавши, що єдиний спосіб гарантувати безпеку та розвиток "Метінвесту" – це звільнення всіх захоплених Росією територій, включно з Кримом. Саме тому компанія спрямовує ресурси на підтримку українських сил оборони.

"Перемога України гарантує бізнесу можливість розвиватися", - наголосив Риженков.

Агентство уточнює, що "Запоріжсталь" класифікується як спільне підприємство, а не як дочірня компанія "Метінвеста", яка має непряму ефективну частку у розмірі 49,997% у статутному капіталі "Запоріжсталі".

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #запоріжсталь

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