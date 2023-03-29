Канада має намір продовжити посилення торговельного режиму з РФ і Білоруссю на невизначений термін

Канада планує продовжити на невизначений термін запроваджену роком раніше відмову від режиму найбільшого сприяння щодо імпорту з Росії та Білорусі, йдеться в оприлюдненому проєкті бюджету країни на 2023-2024 фінансовий рік, який розпочнеться 1 квітня.

"У бюджеті на 2023 рік пропонується внести поправку до митного тарифу, щоб на невизначений термін продовжити скасування преференційного тарифного режиму найбільшого сприяння для російського та білоруського імпорту", - ідеться в документі.

Оттава позбавила Росію і Білорусь права на отримання статусу країни найбільшого сприяння в торгівлі в березні 2022 року, експорт із них вона вирішила оподатковувати тарифом у 35%.

Аналогічні заходи раніше Канада запроваджувала лише стосовно КНДР.