Економіка

07:50 29.03.2023

Фінансовий внесок Канади допоможе нам підтримувати економічну стабільність - Шмигаль про плани Оттави надати Києву кредит у $1,8 млрд

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Фінансовий внесок Канади допоможе нам підтримувати економічну стабільність - Шмигаль про плани Оттави надати Києву кредит у $1,8 млрд

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував керівництву Канади за надання фінансової допомоги в розмірі 2,4 млрд канадських доларів.

"Вдячні за додаткову підтримку в розмірі 2,4 млрд канадських доларів, оголошену Джастіном Трюдо і Христею Фріланд. Фінансовий внесок Канади допоможе нам підтримувати економічну стабільність і допомагати українцям, які постраждали від розв'язаної Росією війни", - написав він у твіттері в ніч на середу.

Раніше повідомлялося, що Канада у 2023 фінансовому році має намір надати Україні кредит на $1,8 млрд за лінією Міжнародного валютного фонду (МВФ).

 

 

 

Теги: #канада #україна #допомога

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