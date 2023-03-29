Фінансовий внесок Канади допоможе нам підтримувати економічну стабільність - Шмигаль про плани Оттави надати Києву кредит у $1,8 млрд

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував керівництву Канади за надання фінансової допомоги в розмірі 2,4 млрд канадських доларів.

"Вдячні за додаткову підтримку в розмірі 2,4 млрд канадських доларів, оголошену Джастіном Трюдо і Христею Фріланд. Фінансовий внесок Канади допоможе нам підтримувати економічну стабільність і допомагати українцям, які постраждали від розв'язаної Росією війни", - написав він у твіттері в ніч на середу.

Раніше повідомлялося, що Канада у 2023 фінансовому році має намір надати Україні кредит на $1,8 млрд за лінією Міжнародного валютного фонду (МВФ).