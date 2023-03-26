Економіка

12:35 26.03.2023

"Укргазвидобування" в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

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"Укргазвидобування" в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

АТ "Укргазвидобування" в березні 2023 року запустило дві свердловини добовим дебітом 300-400 тис. куб. м, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Ми не тільки забезпечуємо роботу наших об'єктів, а й працюємо над бурінням нових свердловин. Тільки за березень ми запустили дві нові потужні свердловини, які дають 300-400 тис куб. м на добу. Значного результату на цих свердловинах вдалося досягти завдяки застосуванню сучасних підходів до розроблення родовищ вуглеводнів", - цитує його слова пресслужба НАК.

Як повідомлялося, у середині березня "Укргазвидобування" оголосило про запуск нової оцінювально-експлуатаційної свердловини завглибшки 5950 м, яка дає 340 тис. куб. м на добу.

Під час її проєктування за допомогою 3D-моделі родовища фахівці змогли визначити перспективну ділянку продуктивного пласта родовища, яка досі не розроблялася.

Раніше очільник "Нафтогазу" зазначав, що компанія ставить за мету збільшити власний видобуток природного газу на 1 млрд куб. м у 2023 році - до 13,5 млрд куб. м, що відповідає добовому виробництву 37 млн куб. м.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України", 2022 року видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж 2021 року.

 

Теги: #газ #нафтогаз #укргазвидобування #чернишов

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