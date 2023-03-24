НБУ занепокоєний можливою стратегією виходу RBI з російського ринку шляхом обміну активів російської "дочки" на підсанкційний австрійський Сбербанк

Національний банк України занепокоєний можливою стратегією виходу Raiffeisen Bank International (RBI) з російського ринку шляхом обміну активів російського дочірнього банку на підсанкційний Сбербанк в Австрії, повідомила пресслужба регулятора у п'ятницю.

"НБУ вкрай занепокоєний останніми публікаціями про можливу стратегію виходу RBI з російського ринку шляхом обміну активів російського дочірнього банку на підсанкційний Сбербанк в Австрії", - повідомила пресслужба регулятора агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, наразі Сбербанк позбавлений можливості продовжувати свою діяльність у Європі у зв'язку з застосуванням обмежень, а активи банку заблоковані на виконання рішення ЄС.

НБУ наголосив, що власником Сбербанку є уряд Російської Федерації, тож заблоковані активи Сбербанку в Австрії - це активи держави-агресора, які мають бути предметом стягнення для подальшого використання на відновлення України.

Збитки Сбербанку в Австрії у зв'язку з припиненням діяльності - це зменшення дохідної частини російського держбюджету, який Росія використовує для фінансування війни в Україні, зазначив центробанк.

З огляду на наведені аргументи такий "обмін" між RBI та урядом РФ не витримує жодної критики - ані з точки зору санкційного регулювання (адже угода потребуватиме зняття обмежень, щонайменше частково), ані з точки зору справедливості. Погоджуючись на таку угоду, RBI рятує російський підсанкційний банк і позбавляє Україну можливості отримати репарації", - наголосили в НБУ.

Український центробанк додав, що рішення НАЗК про внесення Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни не матиме прямого впливу на роботу українського АТ "Райффайзен Банк".