Економіка

18:21 24.03.2023

Кабмін надав право на компенсації для купівлі житла ветеранам війни з інвалідністю I-II групи, що настала внаслідок військової агресії Росії

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Кабмін надав право на компенсації для купівлі житла ветеранам війни з інвалідністю I-II групи, що настала внаслідок військової агресії Росії

Кабінет Міністрів надав право на отримання грошової компенсації для придбання житла ветеранам війни з інвалідністю I-II групи, що настала внаслідок військової агресії Росії.

"Крім того, створено механізм реалізації права на отримання грошової компенсації тими одержувачами, яким така компенсація була призначена у 2018-2022 рр. і до цього часу не виплачена, та які після повномасштабного вторгнення РФ вимушено перемістилися з території, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окупована РФ, за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства у справах ветеранів.

Також передбачено, що 2023 року в Мінветеранів буде здійснено розподіл субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за трьома бюджетними програмами обсягом 5,5 млрд грн двічі - у квітні та червні.

Крім того, в постановах враховано пропозиції громадськості, а саме робочої групи з питань опрацювання проблематики внутрішньо переміщених осіб з числа учасників АТО/ООС при Мінветеранів щодо збереження коефіцієнту збільшення опосередкованої вартості 1,75 для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків при розрахунку розміру грошової компенсації, яку було призначено до внесених змін від 29 липня 2022 року.

"Реалізація ухвалених змін матиме позитивний результат і для ветеранів та їхніх родин, і для держави, оскільки забезпечення житлом є способом адаптації українських захисників і захисниць у цивільному житті. Очікуємо, що у 2023 році житлом за рахунок коштів державного бюджету буде забезпечено більше ніж 2 000 ветеранів та родин загиблих (померлих) воїнів", - ідеться в повідомленні.

Теги: #кабмін #нерухомість #мінветеранів

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