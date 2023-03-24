Зеленський обговорив із делегацією Світового банку фінансування проєктів із відновлення України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Світового банку на чолі з віцепрезидентом у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде, повідомляє пресслужба глави держави.

"Окрему увагу було приділено забезпеченню фінансування донорами за координації Світового банку проєктів з відновлення нашої країни, насамперед у сферах транспортної інфраструктури, електроенергетики та охорони здоров’я. Президент наголосив на актуальності реалізації програм зі швидкого відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури, передусім житлових будинків та закладів освіти", - зазначено в повідомленні.

Президент окремо наголосив на важливості реалізації програм зі страхування бізнесу в Україні, що особливо актуально в контексті створення робочих місць.

Під час зустрічі було наголошено на важливості продовження Світовим банком роботи з партнерами щодо координації зусиль донорів із метою своєчасного надання Україні необхідної допомоги.

Глава держави подякував Світовому банку за безпрецедентну підтримку, що надається Україні в часи повномасштабного російського вторгнення.

"Ми вдячні за ту кількість програм, які Світовий банк реалізує в Україні, особливо після початку повномасштабної війни. Ми дякуємо за вашу готовність приходити на допомогу навіть в умовах воєнних викликів", - наголосив він.