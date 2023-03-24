Економіка

17:30 24.03.2023

Кабмін доручив Міноборони профінансувати ОВА будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

1 хв читати
Кабмін доручив Міноборони профінансувати ОВА будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

Кабінет Міністрів доручив Міністерству оборони профінансувати будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, яке здійснюють обласні військові адміністрації.

"Маємо сьогодні на порядку денному низку важливих рішень у сфері логістики та розвитку оборонної інфраструктури. Затверджуємо постанову про розширення будівництва фортифікаційних споруд. На відповідну програму в бюджеті є майже 1 млрд грн. Обласні військові адміністрації залучені до процесу разом із Міністерством оборони та нашими військовими", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, результатом стане посилення обороноздатності та безпеки країни.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, Міноборони доручено здійснити фінансове забезпечення заходів із будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, здійснюваних обласними військовими адміністраціями, коштом і в межах видатків за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни".

Встановлено, що ОВА є державними замовниками у сфері оборони з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд і розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за вищезазначеною бюджетною програмою.

У зв'язку з цим ОВА доручено забезпечувати будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд з урахуванням вимог уряду.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/1936

Теги: #кабмін #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 24.03.2023
Кабмін надав право на компенсації для купівлі житла ветеранам війни з інвалідністю I-II групи, що настала внаслідок військової агресії Росії

Кабмін надав право на компенсації для купівлі житла ветеранам війни з інвалідністю I-II групи, що настала внаслідок військової агресії Росії

17:08 24.03.2023
Кабмін після дисциплінарного провадження звільнив заступника глави Держмитслужби Черкасського

Кабмін після дисциплінарного провадження звільнив заступника глави Держмитслужби Черкасського

16:53 24.03.2023
Кабмін призначив Загайного держсекретарем Мінветеранів і Вакуленко директором УЦОЯО

Кабмін призначив Загайного держсекретарем Мінветеранів і Вакуленко директором УЦОЯО

14:26 24.03.2023
Колишнього чиновника Міноборони засуджено на 4,5 року за хабар

Колишнього чиновника Міноборони засуджено на 4,5 року за хабар

18:17 21.03.2023
Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

15:38 21.03.2023
Федоров про нові повноваження: Велика відповідальність і водночас можливість позитивних змін в освіті та науці

Федоров про нові повноваження: Велика відповідальність і водночас можливість позитивних змін в освіті та науці

12:55 21.03.2023
Верховна Рада підтримала призначення Камишіна на посаду глави Мінстратегпрому - нардеп

Верховна Рада підтримала призначення Камишіна на посаду глави Мінстратегпрому - нардеп

12:30 21.03.2023
ВР розширила повноваження Федорова в уряді

ВР розширила повноваження Федорова в уряді

17:52 20.03.2023
Шмигаль вніс на розгляд ВР кандидатів на посади глав Міносвіти, Мінстратегпрому та віцепрем'єра з інновацій

Шмигаль вніс на розгляд ВР кандидатів на посади глав Міносвіти, Мінстратегпрому та віцепрем'єра з інновацій

14:56 20.03.2023
Нардеп Железняк: ВР планує на найближчому засіданні розглянути питання про призначення глав Міносвіти, Мінстратегпрому, а також розширити повноваження Федорова

Нардеп Железняк: ВР планує на найближчому засіданні розглянути питання про призначення глав Міносвіти, Мінстратегпрому, а також розширити повноваження Федорова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із делегацією Світового банку фінансування проєктів із відновлення України

Україна очікує 45 млн тонн урожаю зернових і зернобобових у 2023 р. - Шмигаль

Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня цього року

Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

ОСТАННЄ

США запровадили санкції проти БелАЗу і МАЗу

Зеленський обговорив із делегацією Світового банку фінансування проєктів із відновлення України

Кабмін схвалив реалізацію дворічного експериментального проєкту із закупівлі безпілотних систем вітчизняного виробництва

Україна очікує 45 млн тонн урожаю зернових і зернобобових у 2023 р. - Шмигаль

Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня цього року

Макрон упевнений у спроможності країн ЄС заповнити газосховища до осені

Пошкодженими внаслідок російських ракетних атак залишаються в українській енергосистемі 5 ГВт генерації - перший заступник міністра енергетики

Голова "Укргідроенерго" очікує продовження чинного ПСО на е/е для населення до розроблення збалансованого рішення

Світовий банк готовий допомогти Україні з пошуком балансу в питанні податків

Elvorti agricultural machinery manufacturer posts UAH 47.3 mln loss in 2022

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА