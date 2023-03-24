Кабмін доручив Міноборони профінансувати ОВА будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

Кабінет Міністрів доручив Міністерству оборони профінансувати будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, яке здійснюють обласні військові адміністрації.

"Маємо сьогодні на порядку денному низку важливих рішень у сфері логістики та розвитку оборонної інфраструктури. Затверджуємо постанову про розширення будівництва фортифікаційних споруд. На відповідну програму в бюджеті є майже 1 млрд грн. Обласні військові адміністрації залучені до процесу разом із Міністерством оборони та нашими військовими", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, результатом стане посилення обороноздатності та безпеки країни.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, Міноборони доручено здійснити фінансове забезпечення заходів із будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, здійснюваних обласними військовими адміністраціями, коштом і в межах видатків за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни".

Встановлено, що ОВА є державними замовниками у сфері оборони з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд і розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за вищезазначеною бюджетною програмою.

У зв'язку з цим ОВА доручено забезпечувати будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд з урахуванням вимог уряду.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/1936