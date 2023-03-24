Економіка

14:19 24.03.2023

Пошкодженими внаслідок російських ракетних атак залишаються в українській енергосистемі 5 ГВт генерації - перший заступник міністра енергетики

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Пошкодженими внаслідок російських ракетних атак залишаються в українській енергосистемі 5 ГВт генерації - перший заступник міністра енергетики

Починаючи з жовтня 2022 року і станом на 23 березня 2023 року в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України залишалися пошкодженими до 5 ГВт генерувальних потужностей, повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час круглого столу в п'ятницю в парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, присвяченому розподіленій генерації.

"Починаючи з 24 жовтня у нас обстрілювали теплові електростанції та теплові електроцентралі, гідроелектростанції та гідроакумулювальні, і загалом за цей період було обстріляно 24 об'єкти генерації, причому більшість із них багаторазово", - зазначив Власенко.

За його словами, на сьогодні в енергосистемі залишаються пошкодженими 19 енергоблоків ТЕС сумарною потужністю 3,3 ГВт, чотири енергоблоки ТЕЦ потужністю 1,1 ГВт і вісім гідроагрегатів ГЕС потужністю 0,54 ГВт.

"Крім того, частина генерувальних потужностей залишається під окупацією. Це п’ять ТЕС сумарною потужністю 10 ГВт і наша найбільша Запорізька АЕС сумарною потужністю 6 ГВт", - доповнив перший заступник міністра.

Він поінформував також, що наразі Міністерство енергетики спільно з міжнародними організаціями розробляє проєкти розвитку розподіленої генерації в Україні, один із яких, зокрема, передбачає встановлення у 200 тис. українських домогосподарств сонячних електростанцій разом із системами накопичення енергії, які забезпечуватимуть безперервне електропостачання протягом чотирьох годин.

Як повідомлялося, за останні пів року російські агресори здійснили 15 ракетних і 18 атак безпілотниками по українській енергетичній інфраструктурі, завдавши масштабних і складних ушкоджень електростанціям генерувальних компаній і ключовим підстанціям НЕК "Укренерго".

 

Теги: #рада #енергетика

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