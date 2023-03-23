Економіка

19:33 23.03.2023

"Укргазвидобування" в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

1 хв читати
"Укргазвидобування" в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

АТ "Укргазвидобування" в березні 2023 року запустило дві свердловини добовим дебітом 300-400 тис. куб. м, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Ми не тільки забезпечуємо роботу наших об'єктів, а й працюємо над бурінням нових свердловин. Лише за березень ми запустили дві нові потужні свердловини, які дають 300-400 тис. куб. м на добу. Значного результату на цих свердловинах вдалося досягти завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ вуглеводнів", - наводить його слова пресслужба НАК.

Як повідомлялося, у середині березня "Укргазвидобування" оголосило про запуск нової оціночно-експлуатаційної свердловини завглибшки 5950 м, яка дає 340 тис. куб. м на добу.

Під час її проєктування за допомогою 3D-моделі родовища фахівці змогли визначити перспективну ділянку продуктивного пласта родовища, яку досі не розробляли.

Раніше голова "Нафтогазу" Чернишов зазначав, що компанія ставить за мету збільшити власний видобуток природного газу на 1 млрд куб. м у 2023 році - до 13,5 млрд куб. м, що відповідає добовому виробництву 37 млн куб. м.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України", 2022 року видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж 2021 року.

 

 

Теги: #запуск #укргазвидобування #свердловина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:35 23.03.2023
Компанія Relativity Space у четвер здійснить нову спробу запуску першої у світі 3D-друкованої ракети

Компанія Relativity Space у четвер здійснить нову спробу запуску першої у світі 3D-друкованої ракети

07:44 17.03.2023
Ракета компанії Rocket Lab вивела на орбіту два супутники дистанційного зондування Землі

Ракета компанії Rocket Lab вивела на орбіту два супутники дистанційного зондування Землі

06:54 14.03.2023
Південна Корея засуджує проведені КНДР запуски балістичних ракет

Південна Корея засуджує проведені КНДР запуски балістичних ракет

06:58 13.03.2023
КНДР здійснила випробувальний пуск ракети біля східного узбережжя в районі Сінпхо

КНДР здійснила випробувальний пуск ракети біля східного узбережжя в районі Сінпхо

07:13 11.03.2023
Компанія Relativity Space здійснить нову спробу запуску першої у світі 3D-друкованої ракети

Компанія Relativity Space здійснить нову спробу запуску першої у світі 3D-друкованої ракети

19:33 10.03.2023
Добовий видобуток "Укргазвидобування" в січні-лютому-2023 знизився на 5%, але вищий за показники травня-грудня-2022

Добовий видобуток "Укргазвидобування" в січні-лютому-2023 знизився на 5%, але вищий за показники травня-грудня-2022

07:38 08.03.2023
Американська компанія Relativity Space запустить на орбіту першу у світі 3D-друковану ракету

Американська компанія Relativity Space запустить на орбіту першу у світі 3D-друковану ракету

07:26 08.03.2023
Запуск американської "вантажівки" Cargo Dragon до МКС заплановано на 15 березня

Запуск американської "вантажівки" Cargo Dragon до МКС заплановано на 15 березня

20:23 06.03.2023
"Укргазвидобування" за 8 міс. отримало 120 генераторів як гумдопомогу від 11 країн для безперервного видобутку газу

"Укргазвидобування" за 8 міс. отримало 120 генераторів як гумдопомогу від 11 країн для безперервного видобутку газу

07:23 06.03.2023
Запуск нової японської ракети-носія Н3 перенесено на 7 березня

Запуск нової японської ракети-носія Н3 перенесено на 7 березня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

Верховна Рада підтримала призначення Камишіна на посаду глави Мінстратегпрому - нардеп

Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

ОСТАННЄ

Мінфін України відновлює середньострокове бюджетне планування

Внесення НАЗК Raiffeisen Bank до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української "дочки" - Райффайзен Банк

Національна стратегія доходів буде побудована на концепції податкової моделі - заступник глави Офісу президента

Україна до перемоги має напрацювати модель найпривабливішої для бізнесу податкової реформи - Єрмак

Канадсько-українська фундація передала спеціальні захисні костюми для українських пожежників і працівників ДСНС

Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

Прямі збитки від агресії РФ за рік повномасштабної війни сягнули $143,8 млрд - KSE Institute

Англійський сніданок уперше коштує понад 35 фунтів

Шурма анонсує створену з BlackRock, JPMorgan і McKinsey концепцію проєктного фінансування

Американська DFC прийняла до розгляду перші п’ять інвестпроєктів в Україні на $430 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА