Шурма анонсує створену з BlackRock, JPMorgan і McKinsey концепцію проєктного фінансування

Концепцію інфраструктури проєктного фінансування, створену спільно з експертами інвестбанків BlackRock та JPMorgan і консалтингової компанії McKinsey, презентують найближчими місяцями-двома, повідомив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма.

Виступаючи на Українському саміті податкової реформи та антикорупції в четвер у Києві, він наголосив, що вирішення питання фінансування є одним із чотирьох ключових завдань для забезпечення економічного зростання нарівні з поліпшенням доступу до виходу на майданчик, правової та судової системи, а також податкової.

Шурма зазначив, що в нормальних умовах бізнесу достатньо 10-30% власних коштів для старту проєктів, тоді як решту фінансування можна залучити на ринку, проте Україні за 30 років не вдалося побудувати такого ринку.

За його словами, в анонсованій концепції буде представлено інфраструктуру та портфель такого можливого фінансування, зокрема із залученням міжнародних експортно-кредитних агентств.

Говорячи про доступ до виходу на майданчик, заступник глави ОП уточнив, що йдеться про легке і швидке виділення землі, просте отримання містобудівних погоджень і забезпечення необхідного підключення до мереж.

Як зазначив Шурма, у цьому напрямі вже зроблено багато напрацювань, зокрема законопроєктів, і за півроку це питання значною мірою також буде вирішено.