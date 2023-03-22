Економіка

11:32 22.03.2023

ДТЕК розпочав ремонтну кампанію підготовки ТЕС до наступного опалювального сезону

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ДТЕК розпочав ремонтну кампанію підготовки ТЕС до наступного опалювального сезону

ДТЕК розпочав ремонтну кампанію з підготовки блоків своїх теплових електростанцій (ТЕС) до наступного опалювального сезону.

"Щоб завчасно підготуватися до наступної зими, ми вже почали планові ремонти енергоблоків ТЕС. До кінця місяця маємо завершити перший ремонт, а загалом до кінця року плануємо відремонтувати 28 енергоблоків ТЕС", - повідомляють у телеграм-каналі компанії.

У ДТЕК зазначили, що цей опалювальний сезон став для енергосистеми України найбільшим викликом за весь час її роботи. Зокрема, лише за останні півроку теплоелектростанції компанії були атаковані ворогом 29 разів.

"Через масштаб руйнувань входити в наступний опалювальний сезон буде не легше, ніж у цей, але енергетики зроблять усе можливе, щоб Україна була готова до майбутньої зими", - резюмується в повідомленні.

 

Теги: #енергетика #дтек #тес

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