Федоров про нові повноваження: Велика відповідальність і водночас можливість позитивних змін в освіті та науці

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив пріоритети щодо трансформації освіти і науки.

"Верховна Рада проголосувала за призначення мене на позицію віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Це велика відповідальність і водночас можливість позитивних змін в освіті та науці, яких дуже потребує Україна... Тепер завдання нашої команди - допомогти Міністерству освіти та науки реалізувати якісні зміни", - написав Федоров у телеграм-каналі.

За його словами, одним із пріоритетів у роботі стане новий підхід до управління системою освіти і тотальна боротьба з бюрократією.

"Трансформування закладів освіти в такі, що підтримують та залучають талановитих викладачів за гідну оплату праці. Надання свободи управління ефективним менеджерам для реалізації змін. Трансформування освітніх просторів у сучасніші. Навчання для освітніх менеджерів та викладачів. Окрема роль розвитку англійської мови, цифрових навичок, підприємництва. Відкриття можливостей для талановитих науковців. Грантове й швидке фінансування проєктів", - зазначив віцепрем'єр.

Другим пріоритетом, за словами Федорова, стане цифровізація освіти, зокрема розширення "Дії" на освітній напрям.

"Круті сервіси для школярів, студентів та батьків. Для викладачів - розвиток онлайн-системи для роботи з контентом, створення платформи для управління освітніми процесами та отримання даних для ухвалення якісних управлінських рішень", - написав він.

Передбачається також розроблення та впровадження стратегії розвитку інновацій майбутнього.

"Розвиток мілтек. Напрям, якому ми присвятили весь 2022 рік. Ключовий для України. Тепер набуде додаткового прискорення. Плануємо запуск освітнього, інноваційного мілтек-кластеру, завдання якого - підтримувати та впроваджувати в життя ідеї, проєкти, пов'язані з військовими технологіями. Це пришвидшить нашу перемогу на полі бою та створить фундамент для економіки майбутнього", - заявив Федоров.

Окрім того, віцепрем'єр висловив упевненість, що співпраця з новим міністром освіти і науки Оксеном Лісовим буде максимально ефективною.