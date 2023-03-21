Економіка

08:40 21.03.2023

Нафта дешевшає після зростання напередодні, ціна Brent опустилася до $73,1 за барель

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Нафта дешевшає після зростання напередодні, ціна Brent опустилася до $73,1 за барель

Ціни на нафту знижуються вранці у вівторок після зростання за підсумками минулої сесії, на сировинні ринки тиснуть побоювання глобальної рецесії на тлі підвищених ризиків у фінансовому секторі.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:07 кск становить $73,08 за барель, що на $0,71 (0,96%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів напередодні ці контракти зросли в ціні на $0,92, до $73,79 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $66,9 за барель, що на $0,74 (1,09%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. У понеділок контракт подорожчав на $0,9, до $67,64 за барель.

"На нафту тисне загальна слабкість економіки, оскільки прогнози для світового ВВП погіршуються через тривоги стосовно фінансового сектора, - сказав Бобі Фрейзер із Schneider Electric. - Попит сильно залежить від економічного зростання".

Також ринок чекає підсумків березневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке завершиться в середу ввечері. Консенсус-прогнози передбачають підвищення ключової відсоткової ставки на 25 базисних пунктів, водночас багато економістів також очікують, що ставку буде збережено на колишньому рівні.

"Волатильність, найімовірніше, збережеться цього тижня, у фокусі залишаться проблеми фінансового ринку. Крім того, на нас чекає засідання ФРС, яке підвищує невизначеність", - написали аналітики банку ING.

Теги: #нафта #brent

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