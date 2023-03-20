Шмигаль вніс на розгляд ВР кандидатів на посади глав Міносвіти, Мінстратегпрому та віцепрем'єра з інновацій

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради кандидатів на посади міністра освіти і науки України, міністра стратегічних галузей промисловості та віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"До Верховної Ради надійшли подання прем'єр-міністра України Шмигаля Д.А. щодо призначення: Федорова Михайла Альбертовича на посаду віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України; Лісового Оксена Васильовича на посаду міністра освіти і науки України; Камишіна Олександра Миколайовича на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - написав Мельничук у телеграм-каналі.

Оксен Лісовий - у минулому викладач Києво-Могилянського колегіуму, також обіймав одну з керівних посад у дирекції "Укртелекому". З червня 2010 року очолив Національний центр "Мала академія наук України". З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади. Водночас дистанційно продовжив виконувати обов'язки директора МАН України.

Олександр Камишін - колишній голова правління "Укрзалізниці" (1 квітня 2022 року - 27 лютого 2023 року), з 11 серпня 2021 року був в.о. голови правління "Укрзалізниці". До того, як очолив "Укрзалізницю", обіймав посаду менеджера в Dragon Capital і SCM. Також 2021 року Камишін працював радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. В лютому 2023 року подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці", заявивши про плани очолити офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі. 3 березня 2023 року призначений радником президента України (поза штатом).

Михайло Федоров раніше обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/1888