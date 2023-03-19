ПриватБанк наростив свою частку в кредитуванні бізнесу в Україні до понад 5%

Державний ПриватБанк, найбільший український банк за розміром активів, за досить короткий час зміг збільшити свою частку в загальному обсязі кредитів бізнесу з 1-1,5% до більш ніж 5%, повідомив член правління банку з питань малого та середнього бізнесу (МСБ) Євген Заіграєв.

"Якщо прибрати великий бізнес, то частка ПриватБанку буде більшою за 10%", - сказав він на Business Wisdom Summit, що відбувся цього тижня.

Заіграєв наголосив, що мікро- і МСБ завжди були у фокусі банку, на відміну від великих корпорацій. За його словами, фінустанова обслуговує 62% активних фізосіб-підприємців і 48% активних юридичних осіб.

Водночас, зазначив член правління, кредитний бізнес у цій сфері у банку був не такий розвинений, проте тепер він швидко його розвиває. Зокрема, тижнем раніше Заіграєв повідомив про плани у 2023 році збільшити обсяги фінансування МСБ щонайменше на 35%.

За його словами, під час війни клієнти банку поводяться нетипово, і обсяг NPL у МСБ на кінець 2022 року становив лише 5%, що "дуже гідно". Він додав, що більше половини тих, хто виїхав з окупованих територій, продовжують платити за кредитами.

Зі свого боку, зазначив банкір, ПриватБанк має цілий перелік програм реструктуризації для клієнтів, розрахованих на кілька років зі зниженням ставки майже до нуля.

ПриватБанк, за даними НБУ, був найбільшим банком за розміром загальних активів на 1 лютого цього року - 731,9 млрд грн, що становить 26,8% від загального розміру активів усіх 67 активних банків.