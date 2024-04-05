Економіка

16:51 05.04.2024

NovaPay у червні планує запустити кредитні лінії для МСБ

2 хв читати
NovaPay у червні планує запустити кредитні лінії для МСБ

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay має намір запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу (МСБ), орієнтовно - у червні, а найближчим часом - випустити кредитні картки, повідомила директорка з продажів компанії Тетяна Віканова.

"Якщо (говорити - ІФ-У) про продукти кредитні, у нас будуть кредитні лінії для підприємців, і зараз, найближчим часом, ми вийдемо з кредитною карткою", - сказала вона на конференції Digital Lending 2024, ініційованій Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) у Києві.

Віканова уточнила, що наразі продукт кредитної лінії для МСБ перебуває на стадії розроблення, його запуск очікується приблизно в червні цього року.

Крім того, директорка з продажів нагадала, що місяць тому NovaPay імплементувала відкриття рахунків для фізосіб-підприємців (ФОП). "Уже чотири тисячі ФОПів відкрили у нас рахунки й активно ними користуються", - прокоментувала Віканова попит на нову послугу.

За її словами, NovaPay має на меті за цей рік залучити щонайменше пів мільйона клієнтів і 50 тис. ФОПів.

"Якщо ми говоримо про стратегію трьох років, то це 3 млн клієнтів в onboarding, це міжнародні платежі через наш мобільний застосунок, це післяплата. І не лише в межах України. І, звичайно, це також посилка в кредит", - поділилася планами компанії Віканова.

NovaPay - заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, минулого року компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay 2023 року сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник попереднього року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Теги: #мсб #novapay

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 21.03.2024
Кількість користувачів програми NovaPay за 3 міс. сягнула 100 тис.

Кількість користувачів програми NovaPay за 3 міс. сягнула 100 тис.

19:45 19.03.2024
NovaPay за перший місяць продав облігацій на 200 млн грн

NovaPay за перший місяць продав облігацій на 200 млн грн

13:04 05.03.2024
"НоваПей Кредит" у лютому розмістила два випуски облігацій у ПФТС на 200 млн грн

"НоваПей Кредит" у лютому розмістила два випуски облігацій у ПФТС на 200 млн грн

10:29 20.02.2024
NovaPay запускає продаж облігацій

NovaPay запускає продаж облігацій

23:57 14.02.2024
NovaPay у 2023 р. збільшило кількість транзакцій на 31% зі зростанням їхньої суми на 41%

NovaPay у 2023 р. збільшило кількість транзакцій на 31% зі зростанням їхньої суми на 41%

17:12 27.12.2023
ОТП Банк пропонує клієнтам МСБ інвестиційні кредити з можливістю відшкодування до 20% отриманих коштів

ОТП Банк пропонує клієнтам МСБ інвестиційні кредити з можливістю відшкодування до 20% отриманих коштів

13:10 14.12.2023
Ми очікуємо великого обігу облігацій - фіндиректор NovaPay про облігації "НоваПей Кредит"

Ми очікуємо великого обігу облігацій - фіндиректор NovaPay про облігації "НоваПей Кредит"

16:32 13.12.2023
NovaPay планує у 2025 році мати 3 млн постійних клієнтів

NovaPay планує у 2025 році мати 3 млн постійних клієнтів

13:07 13.12.2023
NovaPay заявила про запуск мобільного застосунку

NovaPay заявила про запуск мобільного застосунку

11:10 31.10.2023
NovaPay встановила 500 власних POS-терміналів у відділеннях "Нової пошти"

NovaPay встановила 500 власних POS-терміналів у відділеннях "Нової пошти"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України в березні зросли на 18%, до $43,8 млрд - НБУ

Україна відновила контейнерні перевезення Чорним морем

Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на посаду глави МВФ на наступний термін

RBI розглядає продаж російської "дочки" як оптимальний варіант деконсолідації

Унаслідок нічного удару РФ є поранені й загиблий серед енергетиків, горіли енергооб'єкти - Міненерго

ОСТАННЄ

ДП "Ліси України" у I кв.-2024 наростило виручку за реалізацію деревини на 30,8%

"Епіцентр" відкриває десятий торговельний центр у Києві

Міжнародні резерви України в березні зросли на 18%, до $43,8 млрд - НБУ

Відключення 5 квітня можливі через мережеві обмеження, на півдні країни пошкоджена високовольтна підстанція - Міненерго

Україна пропонує в межах санкційної політики запровадити заборону авіатранзиту до РФ та Білорусі - Шмигаль

Застосовано аварійні відключення в Харкові та області, виведено в плановий ремонт енергоблок АЕС - "Укренерго"

Україна відновила контейнерні перевезення Чорним морем

В управління держави передано понад 23 млн грн із рахунків російських компаній - ДБР

У Дніпропетровській і Полтавській області відключення е/е скасовано - ДТЕК

Розрахунки промспоживачів з "Укренерго" за передачу та диспетчеризацію зменшили сукупний борг на ринку е/е до 52-53 млрд грн - СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА