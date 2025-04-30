Інтерфакс-Україна
Економіка
13:05 30.04.2025

ЄІБ отримав заявки на EUR475 млн на кредитні гарантії для МСБ, що експортують до України

2 хв читати
ЄІБ отримав заявки на EUR475 млн на кредитні гарантії для МСБ, що експортують до України

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) отримала заявки на EUR475 млн на експортні кредитні гарантії для малих і середніх компаній в ЄС, які експортують товари або послуги в Україну, повідомила голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялось, влітку 2024 року у межах Invest EU було запроваджено загальноєвропейський механізм експортних кредитних гарантій для малих і середніх компаній в ЄС, які експортують товари або послуги в Україну. Цим інструментом із загальним бюджетом EUR300 млн управляє Європейський інвестиційний фонд - частина групи ЄІБ, що спеціалізується на підтримці мікро-, малих та середніх підприємств у Європі.

"Подання заявок від європейських агентств з експортного кредитування (ECA) триває до кінця квітня 2025 року. На сьогодні ми спостерігаємо високий інтерес - вже подано 13 заявок на загальну суму близько EUR475 млн, що перевищує початковий бюджет у EUR300 млн. Ці заявки надійшли від агентств з кількох держав-членів ЄС, що забезпечує хороше географічне покриття. Ми очікуємо, що перші угоди про надання гарантій підпишуть вже цього року", - повідомила Мікулова.

За цим механізмом Європейський інвестиційний фонд (EIF) надає гарантії європейським агентствам з експортного кредитування (ECA), що дає їм змогу страхувати або гарантувати експортні операції компаній з країн ЄС, які постачають товари та послуги до України. Це, своєю чергою, полегшує експорт в Україну необхідних товарів, технологій, обладнання та послуг, які є критично важливими для зміцнення стійкості країни, її економічного відновлення та довгострокової реконструкції.

"Такий високий попит свідчить не лише про актуальність цього інструменту, а й про чіткий інтерес європейських компаній попри ризики продовжувати експорт до України, зберігаючи та розширюючи торговельні зв’язки, підтримуючи українську економіку та зусилля з відновлення під час війни", - сказала Мікулова.

Теги: #єіб #мсб #мікулова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 30.04.2025
Наша мета — щоб кожен євро з нашого фінансування працював на місцях — голова регіонального представництва ЄІБ

Наша мета — щоб кожен євро з нашого фінансування працював на місцях — голова регіонального представництва ЄІБ

12:36 30.04.2025
ЄІБ готує до підписання проєкт з "Укргідроенерго"

ЄІБ готує до підписання проєкт з "Укргідроенерго"

11:33 30.04.2025
ЄІБ затвердив програму відновлення пошкоджених війною житлових будівель бюджетом EUR230 млн

ЄІБ затвердив програму відновлення пошкоджених війною житлових будівель бюджетом EUR230 млн

10:57 30.04.2025
ЄІБ розробляє нову програму техдопомоги, спрямовану на антикорупційну роботу

ЄІБ розробляє нову програму техдопомоги, спрямовану на антикорупційну роботу

10:45 30.04.2025
ЄІБ проводить техніко-економічну оцінку пілотного проєкту соціального житла

ЄІБ проводить техніко-економічну оцінку пілотного проєкту соціального житла

20:22 09.04.2025
ЄІБ та Укрексімбанк профінансують проєкти централізованого теплопостачання на EUR100 млн

ЄІБ та Укрексімбанк профінансують проєкти централізованого теплопостачання на EUR100 млн

14:41 09.04.2025
ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

18:19 07.04.2025
Європейський інвестбанк виділив EUR100 млн на технічну допомогу Україні для підготовки проєктів реконструкції

Європейський інвестбанк виділив EUR100 млн на технічну допомогу Україні для підготовки проєктів реконструкції

13:28 01.04.2025
Кабмін погодив залучення 100 млн євро ЄІБ на відновлення критичної та соціальної інфраструктури - Шмигаль

Кабмін погодив залучення 100 млн євро ЄІБ на відновлення критичної та соціальної інфраструктури - Шмигаль

11:21 30.03.2025
"Укрзалізниця" отримає EUR50 млн від Європейського інвестбанку на модернізацію пунктів пропуску на кордоні

"Укрзалізниця" отримає EUR50 млн від Європейського інвестбанку на модернізацію пунктів пропуску на кордоні

ВАЖЛИВЕ

Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних

НБУ визнав ділову репутацію 5-го президента та мажорітарія МІБ Порошенка небездоганною через санкції – реліз

Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня

Корецький вступить на посаду глави "Нафтогазу" з 14 травня – НР

ОСТАННЄ

Створення індустріальних парків з підтримкою держави полегшить повернення українців з-за кордону – Хмельницький

Мінагрополітики: Бавовник для України - не екзотика, а стратегічна культура

США мають намір пом'якшити автівкові мита після звернень автовиробників

Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних

Обсяг виданих у 4 міс.-2025 за програмою "єОселя" кредитів скоротився на 40%

В Україні набули чинності нові правила проведення лабораторних досліджень молокопродуктів на ринках

Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві видав у 2025р лише 24 кредити на 39,7 млн грн - міністр

НБУ визнав ділову репутацію 5-го президента та мажорітарія МІБ Порошенка небездоганною через санкції – реліз

Уряд оновив правила компенсації за розмінування сільгоспугідь

Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА