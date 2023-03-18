Черговий пакет санкцій України застосовано щодо президента Сирії Асада, російського ВПК і виробників шахедів

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій до керівництва Сирії, включно з президентом країни Башаром Асадом, російських компаній, причетних до виготовлення, обслуговування, ремонту озброєння та військової техніки та їхніх керівників, компаній з Ірану і ОАЕ, причетних до виготовлення і постачання Росії БПЛА, пояснює пресслужба Міністерства економіки України.

"Також запроваджено санкції проти компаній та осіб, причетних до розкрадання продукції українських виробників на тимчасово окупованих територіях", - наголошується в пресрелізі.

"Спільно з нашими західними партнерами продовжуємо санкційний тиск на росію, а також на нечисельних "друзів путіна". Зокрема тих, хто, визнаючи т.зв. "референдуми" на окупованих територіях створює загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Чи надає в той чи інший спосіб військову допомогу агресору. Допомагає розграбуванню російськими окупантами тимчасово окупованих територій. Всі, хто сприяє агресії чи підтримує її будуть покарані", - зазначила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Так, запроваджено санкції проти президента Сирійської Арабської Республіки Башара Асада, очільника уряду Хусейна Арнуса, міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада, ідеться у пресрелізі.

У списку санкцій - підприємства російського військово-промислового комплексу: АТ "Концерн "Калашников", АТ "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей", АТ "Завод радіотехнічного обладнання", АТ "Ульяновський патронний завод", федеральне казенне підприємство "Тамбовський пороховий завод" та інші.

До переліку потрапили авіаційно-ремонтні заводи, які здійснюють ремонт і технічне обслуговування продукції військового призначення, що використовується Росією під час незаконного вторгнення в Україну. Зокрема, Акціонерне товариство "99 завод авіаційного технологічного устаткування", Акціонерне товариство "419 авіаційний ремонтний завод", ЗАТ "Двигуни "Володимир Клімов-Мотор Січ", розташований у тимчасово окупованому Криму "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

"Безсумнівно, ми докладемо всіх зусиль для максимального тиску на російський ВПК та іноземні компанії, які постачають зброю державі-терористу, що допомагають обходити санкції. Здатність Росії воювати має бути системно зруйнована. Тому це далеко не останні санкції проти військово-промислового комплексу Росії", - зазначила Свириденко.

"Санкції запроваджено проти компаній та осіб з Ірану а також авіатранспортних компаній з ОАЕ, причетних до виготовлення та постачання в росію озброєння. Так, компанії Success Aviation Services FZC i Jet Global DMCC з ОАЕ співпрацювали з іранською компанією Safiran Airport Services, яка перебуває під санкціями США, для координації рейсів між Іраном і Росією, включно з транспортуванням іранських БПЛА та персоналу і обладнання з Ірану в росію", - пояснили в Мінекономіки.

Зазначається, що під обмеження потрапили: іранська аерокосмічна компанія Shahed Aviation Industries Research Center, відома розробкою військових гелікоптерів і БПЛА; іранська державна аерокосмічна компанія Qods Aviation Industry Company, що виготовляє дрони, зокрема Mohajer; іранські авіакомпанії Pouya Air, Saha Airlines, Fars Air Qeshm тощо.

Також запроваджено санкції проти ТОВ "Ріка-Море" (РФ), причетного до викрадення (вивезення з тимчасово окупованого Маріуполя) металопродукції ПрАТ "Азовсталь" і проти керівника цієї російської компанії Геннадія Арустамова, а також проти ТОВ "ММК імені Ілліча".

Як повідомлялося, рішенням президента України 18 березня 2023 року введено в дію санкції проти 300 фізичних і 141 юридичної особи.