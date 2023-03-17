Кабмін скасував низку регуляторних актів у сфері інтелектуальної власності, утилізації відходів і виробництва біопалива

Кабінет Міністрів скасував низку регуляторних актів у сфері інтелектуальної власності, утилізації відходів і виробництва біопалива, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує робити ставку саме на підтримку приватного сектору, щоб наша економіка знову зростала. Тому дерегулювання стає однією з ключових реформ в економічній сфері", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, створена Кабміном Міжвідомча робоча група з дерегуляції успішно переглядає інструменти регулювання та усуває зайві бар'єри.

"Сьогодні ми скасовуємо низку регуляторних актів у сфері інтелектуальної власності, у сфері утилізації відходів, у сфері виробництва біопалива. Це дасть змогу бізнесу працювати ефективніше і витрачати менше часу на зайву бюрократію", - заявив він.