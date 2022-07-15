Виробництво біопалива є одним із найважливіших напрямів роботи Мінагрополітики – заступник міністра.

Нарощування виробництва палива із сільгоспсировини наразі є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства аграрної політики та продовольства, починаючи з весни цього року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомив перший заступник міністра країни Тарас Висоцький.

"Сільське господарство є джерелом сировини для виробництва різних видів біопалива – від біометану до твердих видів біопалива. Разом із Міністерством фінансів та іншими відомствами ми підтримували розвиток біоетанолу. Ухвалено законопроєкт №7401, що дозволяє не лише активніше виробляти технічні та харчові спирти, а й біоетанол. Сировиною можуть бути як культури, які безпосередньо вирощують на полях, так і відходи тваринництва та рослинництва", - розповів він під час онлайн-дискусії 14 липня.

За його словами, все, що раніше вважалося в агросекторі виробничими відходами і не використовувалося, наразі розглядається як спосіб створення додаткової доданої вартості.

Висоцький уточнив, що з початком війни додатковим стимулом для інвестування агрокомпаній у вертикальну інтеграцію та виробництво тих чи інших видів біопалива є ціни на енергоресурси, що суттєво зросли, а також обмежені можливості експорту олії із зернових культур, що застосовується у виробництві біопалива.

Заступник міністра наголосив, що українські фермери вже змінюють способи використання земель, оскільки наразі є всі сприятливі умови для інвестицій у виробництво біопалива.

"Наше завдання як профільного міністерства спільно з колегами з Міненерго та Держенергоефективності зробити нормативно-правові рамки так, щоб ці сприятливі умови можна було практично реалізувати. Сьогодні наша мета – не просто підтримувати, а поставити в один із топ-пріоритетних напрямів розвиток біопалива. Настав час перейти від розмов щодо можливостей до практичної імплементації", — підсумував заступник міністра.