Кабмін затвердив порядок ведення Єдиного держреєстру нормативно-правових актів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, відповідно до закону "Про правотворчу діяльність", затверджено порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Зазначається, що порядок визначає механізм формування та ведення Єдиного держреєстру нормативно-правових актів, доступу до нього та користування ним, його інформаційного наповнення, перелік даних, що вносяться до реєстру.

Держателем реєстру визначено Міністерство юстиції.