13:37 04.09.2025

Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що в Україні вирішили одну з багаторічних проблем – відсутність офіційних перекладів українською мовою цілої низки засадничих міжнародно-правових документів.

"Доручив команді МЗС і нашому Департаменту міжнародного права підготувати фахові, вивірені, офіційні переклади. Дякую нашим дипломатам за якісну роботу. Відтепер маємо офіційні, підготвлені та затверджені МЗС, тексти ключових міжнародно-правових актів: Статуту Організації Об’єднаних Націй (включно зі Статутом Міжнародного Суду ООН); Гельсінського заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі; Елементів злочину, що є складовою статті 9 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Ці документи становлять фундамент сучасного міжнародного права, визначають принципи міжнародних відносин та механізми відповідальності за найтяжчі злочини", - написав він на сторінці у Facebook у четвер.

Сибіга зазначив, що доступ до цих документів українською мовою забезпечить ширше використання у правозастосовній практиці, науковій і освітній роботі, а також у повсякденній дипломатичній діяльності.

