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Обов'язкове використання щонайменше 5% біопалива в автобензині принесе до бюджету понад $1 млрд щорічно - президент "МХП Еко Енерджі"

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Київ. 5 червня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Ухвалення законопроєкту щодо обов'язкового використання біоетанолу в рідкому автопаливі є вкрай важливою подією для України, оскільки його реалізація дасть змогу щорічно забезпечити надходження понад $1 млрд до бюджету та суттєво вплинути на розвиток аграрного сектору, вважає голова правління Global 100 RE Ukraine, президент "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський.

"Це знакова подія, ціна якої, за моїми розрахунками, - понад $1 млрд на рік для українського бюджету. Ту кукурудзу, яку не знаємо, за якою ціною вивезти і продати, зможемо переробляти на біоетанол, а його додавати в бензин. У такий спосіб знижуватиметься навантаження на імпортні енергоресурси та використання нафти. Можемо створити нову серйозну технологічну базу і робочі місця в аграрному секторі, який нам потрібно розвивати", - сказав він на пресконференції щодо розвитку розподіленої генерації в Україні в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Домбровський, історична цінність законопроєкту полягає і в тому, що йому вже понад 20 років, проте нафтове лобі, насамперед російське, тривалий час не дозволяло його провести (у парламенті - ІФ-У).

Водночас він додав, що зазначений законопроєкт також важливий для розвитку відновлюваної енергетики загалом.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 червня 235 голосами ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №3356-д про обов'язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у транспортній галузі з 1 травня 2025 року.

У першому читанні законопроєкт ухвалили ще в червні 2021 року. Тоді передбачалося, що він почне діяти з травня 2022 року.

Документ встановлює щонайменше 5% обов'язкового вмісту біокомпонентів у всіх об'ємах автомобільних бензинів, що відпускаються з місць оптової та роздрібної торгівлі. Винятком є бензини з октановим числом 98 і вище, а також ті, що постачаються для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Ведення обліку вмісту біокомпонентів у паливі покладається на Держенергоефективності.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=t1l2_XfZMpo

Теги: #використання #автобензин #біопаливо

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