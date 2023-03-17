СБУ і БЕБ провели обшуки в 14 облгазах - РГК

Бюро економічної безпеки (БЕБ) і Служба безпеки України в рамках розслідування кримінальної справи за санкцією Шевченківського райсуду Києва провели масові обшуки в 14 газорозподільних компаніях.

"Зранку 17 березня озброєні співробітники правоохоронних органів зайшли на територію та до приміщень газорозподільних компаній. Обшуки проводились за надуманим звинуваченням в нібито заволодінні державними коштами", - йдеться в повідомленні "РГК" у п'ятницю.

За даними пресслужби, на деяких підприємствах співробітників вивели з робочих місць і тримали в коридорі під наглядом автоматників. У них було вилучено телефони і проведено огляд особистих речей.

"РГК" вважає проведення обшуків, що супроводжувалися кричущими порушеннями прав людини, здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури. На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які АТ "НАК "Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" намагається захопити в рейдерський спосіб", - наголошується в повідомленні.

"Здійснення таких заходів під час війни проти підприємств, які надають життєво важливі послуги для мільйонів українців, є злочином проти країни. Адже ми всі переконались у важливості стабільного функціонування критичної інфраструктури. А співробітники газорозподільних компаній не заслуговують на таке поводження незалежно від характеру слідчих дій", - додали в "РГК".

У пресслужбі нагадали, що колективи підприємств групи від початку повномасштабної війни ціною героїчних зусиль змогли утримати працездатність газорозподільних систем на підконтрольних Україні територіях. Спільно з колегами з інших областей вони максимально швидко відновлювали розподіл газу в Київській, Сумській та Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях та місті Харкові.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

У травні 2022 року Кабінет Міністрів України передав в управління підприємству групи "Нафтогаз" - "Чорноморнафтогаз" - раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази), зокрема пакети акцій "Харківгазу" і "Дніпрогазу". У лютому 2023 року КМУ погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління "Чорноморнафтогазу" ще низки заарештованих активів, але не оприлюднив їх переліку.

"Нафтогаз України" 2 вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.