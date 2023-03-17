Аграрії за тиждень засіяли в 10 областях 66,6 тис. га

Аграрії за минулий тиждень засіяли 66,6 тис. га зернових і зернобобових культур, у лідерах - сільгосптоваровиробники Тернопільщини з 20,4 тис. га, повідомило Мінагрополітики в п'ятницю.

Згідно з його даними, на 17 березня посівна відбувається вже в 10 областях України.

Зазначено, що загалом від початку цієї кампанії всі категорії господарств посіяли 82,7 тис. га зернових і зернобобових культур, із яких 26 тис. га - ярої пшениці, 44,2 тис. га - ярого ячменю, 12 тис. га - гороху і 0,5 тис. га - вівса.

Міністерство уточнило, що найбільше зернових і зернобобових культур посіяли аграрії Одещини - 34,3 тис. га.

Агентству "Інтерфакс-Україна" не вдалося знайти порівняльних даних на цю дату рік тому, проте на 25 березня минулого року в країні було засіяно 150 тис. га с/г площ в 11 областях, на 25 березня 2021 року - 106 тис. га с/г площ.

Прогнозовані Мінагрополітики площі посіву основних ярих культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території станом на 9 березня 2023 року становлять 5,7 млн га, що на 206,5 тис. га, або на 3,4%, менше за показники минулого року.

Україна під час посівної 2022 року засіяла основними сільгоспкультурами 14,16 млн га земель, що становить 83,7% від показника 2021 року в 16,92 млн га. Загалом в умовах повномасштабного російського вторгнення було засіяно 95% від запланованих площ.