Економіка

10:26 17.03.2023

У Києві та області частково застосовано стабілізаційні відключення електроенергії - "ДТЕК"

1 хв читати
У Києві та області частково застосовано стабілізаційні відключення електроенергії - "ДТЕК"

Відключення електроенергії згідно зі стабілізаційними графіками відбуваються в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці, повідомив енергохолдинг "ДТЕК" у телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

"Стабілізаційні графіки також було застосовано в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області", - зазначено в повідомленні.

Як пояснили в компанії, через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію всім жителям цих районів.

"Тому за командою "Укренерго" було застосовано стабілізаційні відключення згідно з графіками, розміщеними на сайтах компаній ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", - зазначили в "ДТЕК".

 

Теги: #енергетика #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 17.03.2023
Україна спільно з Westinghouse націлена витіснити Росію з ринку ядерного палива в Європі - міністр енергетики

Україна спільно з Westinghouse націлена витіснити Росію з ринку ядерного палива в Європі - міністр енергетики

12:44 16.03.2023
Європейська бізнес асоціація стурбована недотриманням ринкових принципів та накопиченням боргів в енергетиці

Європейська бізнес асоціація стурбована недотриманням ринкових принципів та накопиченням боргів в енергетиці

12:51 15.03.2023
У Києві можливе впровадження ліміту споживання е/е - військова адміністрація

У Києві можливе впровадження ліміту споживання е/е - військова адміністрація

07:59 15.03.2023
ЄК запропонувала реформу ринку електроенергії Євросоюзу з поетапною відмовою від газу

ЄК запропонувала реформу ринку електроенергії Євросоюзу з поетапною відмовою від газу

21:03 14.03.2023
Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови залишається мінімальним

Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови залишається мінімальним

17:26 14.03.2023
Реформа ринку електроенергії ЄС спрямована на збільшення частки відновлюваних джерел та поетапну відмову від газу

Реформа ринку електроенергії ЄС спрямована на збільшення частки відновлюваних джерел та поетапну відмову від газу

11:36 14.03.2023
У вівторок можливі відключення е/е в Житомирській, Харківській, Київській областях та Києві внаслідок мережевих обмежень - "Укренерго"

У вівторок можливі відключення е/е в Житомирській, Харківській, Київській областях та Києві внаслідок мережевих обмежень - "Укренерго"

10:55 14.03.2023
Енергосистема України у вівторок працюватиме без обмежень споживачів - Міненерго

Енергосистема України у вівторок працюватиме без обмежень споживачів - Міненерго

10:36 14.03.2023
Стабілізаційні відключення електроенергії частково застосовані в Києві та області

Стабілізаційні відключення електроенергії частково застосовані в Києві та області

17:25 13.03.2023
Рух трамваїв і тролейбусів у Харкові планують відновити 15 березня - Терехов

Рух трамваїв і тролейбусів у Харкові планують відновити 15 березня - Терехов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна спільно з Westinghouse націлена витіснити Росію з ринку ядерного палива в Європі - міністр енергетики

НБУ вирішив зберегти облікову ставку 25%, як і очікувалося

Місія МВФ заявила про прогрес у переговорах із Україною про нову програму і плани завершити обговорення найближчими днями

Данія у 2023 р. створить Фонд допомоги Україні в розмірі понад $1 млрд

ЄС продовжить для України пільговий режим торгівлі і може виплатити 2-й транш макрофінансової допомоги наприкінці березня

ОСТАННЄ

Банкіри називають причинами зміцнення готівкового курсу гривні до 37,5-39 грн/$ сезонність і дії НБУ, очікують його збереження до кінця березня

Єврокомісія запропонувала законопроєкт щодо індустрії технологій із нетто-нульовими викидами

Українське виноробство потребує держпідтримки для просування на міжнародних ринках - думка

Україна за 2 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів більше ніж уп'ятеро до довоєнного періоду

Миколаїв усупереч пропозиції України поки що залишається поза "зерновою ініціативою"

Деблокада портів принесла б Україні $20 млрд валютної виручки - "Метінвест"

Збільшений дефіцит держбюджету вдасться профінансувати без емісії - голова НБУ

Україна сподівається на завершення переговорів із місією МВФ до кінця тижня і хороші новини на початку наступного - голова НБУ

НБУ вирішив зберегти облікову ставку 25%, як і очікувалося

План уряду на 2023 рік передбачає створення Національного офісу розвитку креативних індустрій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА