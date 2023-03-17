У Києві та області частково застосовано стабілізаційні відключення електроенергії - "ДТЕК"

Відключення електроенергії згідно зі стабілізаційними графіками відбуваються в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці, повідомив енергохолдинг "ДТЕК" у телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

"Стабілізаційні графіки також було застосовано в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області", - зазначено в повідомленні.

Як пояснили в компанії, через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію всім жителям цих районів.

"Тому за командою "Укренерго" було застосовано стабілізаційні відключення згідно з графіками, розміщеними на сайтах компаній ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", - зазначили в "ДТЕК".