Економіка

19:18 16.03.2023

Україна за 2 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів більше ніж уп'ятеро до довоєнного періоду

2 хв читати

Металургійні підприємства України в січні-лютому цього року скоротили надходження від експорту чорних металів у 5,6 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $357,095 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у четвер, на чорні метали за цей період припало 5,53% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 17,6% за січень-лютий-2022.

У лютому надходження від експорту чорних металів становили $191,423 млн.

Водночас Україна за два місяці поточного року знизила імпорт аналогічної продукції на 28% - до $163,395 млн. У лютому ввезено продукції на $94,802 млн.

Крім того, в січні-лютому Україна скоротила експорт металовиробів на 32,7% - до $146,937 млн. У лютому їх експортовано на $85,235 млн.

При цьому імпорт металовиробів у січні-лютому зменшився на 33,5% - до $108,516 млн. У лютому цієї продукції ввезено на $57,248 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України 2022 року знизили надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком - до $4 млрд 533,088 млн - на чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021 рік. Водночас Україна минулого року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн.

Крім того, у 2022 році Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Імпорт металовиробів за минулий рік скоротився на 42,9% - до $643,162 млн.

Теги: #імпорт #експорт #чорний_метал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:51 16.03.2023
Nemiroff завершить модернізацію Немирівського спиртзаводу у 2024 році, має намір збільшити частку експорту до 70%

Nemiroff завершить модернізацію Немирівського спиртзаводу у 2024 році, має намір збільшити частку експорту до 70%

11:38 06.03.2023
Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок залишився незначним

Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок залишився незначним

19:10 03.03.2023
Розблокування експорту е/е можливе після надійного забезпечення внутрішніх споживачів - радник прем'єра

Розблокування експорту е/е можливе після надійного забезпечення внутрішніх споживачів - радник прем'єра

20:25 24.02.2023
Рада уточнила розрахунок експортного мита на вторсировину, щоб уникнути її вивезення за заниженими ставками

Рада уточнила розрахунок експортного мита на вторсировину, щоб уникнути її вивезення за заниженими ставками

20:20 14.02.2023
Україна у січні експортувала рекордні за останні роки 406 тис. тонн сої - GrainTrade

Україна у січні експортувала рекордні за останні роки 406 тис. тонн сої - GrainTrade

19:08 14.02.2023
Україна спростила ввезення БПЛА, прицілів, тепловізорів, засобів зв'язку та інших товарів військового призначення

Україна спростила ввезення БПЛА, прицілів, тепловізорів, засобів зв'язку та інших товарів військового призначення

19:21 09.02.2023
"Кормотех" у 2022 році реалізував в Україні продукції на 3,1 млрд грн

"Кормотех" у 2022 році реалізував в Україні продукції на 3,1 млрд грн

19:02 09.02.2023
"Кормотех" ставить за мету експортувати 30% продукції в 2023 р.

"Кормотех" ставить за мету експортувати 30% продукції в 2023 р.

19:50 07.02.2023
Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5

Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5

20:05 06.02.2023
Українські трейдери почали імпортувати газ із Європи через Молдову

Українські трейдери почали імпортувати газ із Європи через Молдову

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ вирішив зберегти облікову ставку 25%, як і очікувалося

Місія МВФ заявила про прогрес у переговорах із Україною про нову програму і плани завершити обговорення найближчими днями

Данія у 2023 р. створить Фонд допомоги Україні в розмірі понад $1 млрд

ЄС продовжить для України пільговий режим торгівлі і може виплатити 2-й транш макрофінансової допомоги наприкінці березня

Кабмін затвердив План дій уряду на 2023 рік - Шмигаль

ОСТАННЄ

Українське виноробство потребує держпідтримки для просування на міжнародних ринках - думка

Миколаїв усупереч пропозиції України поки що залишається поза "зерновою ініціативою"

Деблокада портів принесла б Україні $20 млрд валютної виручки - "Метінвест"

Збільшений дефіцит держбюджету вдасться профінансувати без емісії - голова НБУ

Україна сподівається на завершення переговорів із місією МВФ до кінця тижня і хороші новини на початку наступного - голова НБУ

НБУ вирішив зберегти облікову ставку 25%, як і очікувалося

План уряду на 2023 рік передбачає створення Національного офісу розвитку креативних індустрій

Україна у квітні планує формалізувати CEPA з ОАЕ та оновити угоду про ЗВТ із Канадою - Свириденко

Гетманцев анонсував зміни в СМКОР до квітня щодо "олюднення" системи

Місія МВФ заявила про прогрес у переговорах із Україною про нову програму і плани завершити обговорення найближчими днями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА