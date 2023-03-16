Україна за 2 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів більше ніж уп'ятеро до довоєнного періоду

Металургійні підприємства України в січні-лютому цього року скоротили надходження від експорту чорних металів у 5,6 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $357,095 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у четвер, на чорні метали за цей період припало 5,53% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 17,6% за січень-лютий-2022.

У лютому надходження від експорту чорних металів становили $191,423 млн.

Водночас Україна за два місяці поточного року знизила імпорт аналогічної продукції на 28% - до $163,395 млн. У лютому ввезено продукції на $94,802 млн.

Крім того, в січні-лютому Україна скоротила експорт металовиробів на 32,7% - до $146,937 млн. У лютому їх експортовано на $85,235 млн.

При цьому імпорт металовиробів у січні-лютому зменшився на 33,5% - до $108,516 млн. У лютому цієї продукції ввезено на $57,248 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України 2022 року знизили надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком - до $4 млрд 533,088 млн - на чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021 рік. Водночас Україна минулого року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн.

Крім того, у 2022 році Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Імпорт металовиробів за минулий рік скоротився на 42,9% - до $643,162 млн.