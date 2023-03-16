Економіка

14:44 16.03.2023

НБУ вирішив зберегти облікову ставку 25%, як і очікувалося

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НБУ вирішив зберегти облікову ставку 25%, як і очікувалося

Національний банк України (НБУ) вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%, як і очікували учасники ринку, але запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення шляхом зниження ставки депозитних сертифікатів "овернайт" із 23% до 20% і пільг для банків, що залучають кошти на термін від трьох місяців.

"Для забезпечення подальшого зниження інфляції, захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення та підтримання курсової стабільності Правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25% і запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення", - зазначено в повідомленні НБУ в четвер.

Нацбанк зазначив, що інфляція, яка становила в річному вираженні 24,9% за підсумками лютого, знижується швидше, ніж очікувалося, і знижуватиметься й надалі, зокрема завдяки заходам регулятора.

"Подальше зростання привабливості строкових депозитів у гривні на тлі зниження тиску в готівковому сегменті валютного ринку спонукатиме вкладників нарощувати заощадження в національній валюті. Це посилюватиме стійкість валютного ринку та захистить міжнародні резерви, що підтримає подальше поліпшення курсових та інфляційних очікувань", - зазначив НБУ.

Центробанк додав, що зменшенню інфляційного тиску також сприятиме зниження світової інфляції, зокрема через здешевлення енергоносіїв та ефект високої бази порівняння першого року повномасштабної війни. Обмежуватиме зростання цін і відносно стриманий споживчий попит.

"Водночас вагомими ризиками для інфляційної динаміки залишаються тривалість й інтенсивність бойових дій та подальше руйнування об’єктів критичної інфраструктури. Актуальними є також ризики: додаткових бюджетних потреб і значних квазіфіскальних дефіцитів в енергетичній сфері; ускладнення чи припинення роботи "зернового коридору", - заявив водночас Нацбанк.

Ще одним ризиком він назвав передчасне пом'якшення монетарної політики провідними центральними банками у відповідь на посилення загроз для фінансової стабільності, що може призвести до повільнішого зниження світової інфляції, а також посилення волатильності на світових фінансових ринках.

У повідомленні наголошується, що важливою умовою забезпечення макрофінансової стабільності є ритмічне надходження міжнародного фінансування, зокрема за очікуваною новою програмою з МВФ.

"Найближчим часом очікується відкриття програми розширеного фінансування МВФ. Ураховуючи потенційні надходження коштів від міжнародних партнерів, зокрема від МВФ, та подальшу активізацію ринку внутрішніх боргових запозичень, бюджетні потреби у 2023 році будуть повністю профінансовані без монетизації дефіциту бюджету. Зі свого боку Національний банк матиме змогу й надалі підтримувати достатньо високий рівень міжнародних резервів і балансувати валютний ринок", - зазначено в релізі.

Як повідомлялося, Нацбанк підвищив ставку з 10% до 25% із 3 червня 2022 року. У січні він змінив її прогнозну траєкторію і тепер допускає зниження облікової ставки з 25% із другого кварталу 2024 року - на квартал раніше, ніж очікувалося. Згідно з новою кривою, ставка знизиться до 21% наприкінці 2024 року і до 14% - наприкінці 2025 року.

Теги: #нбу #облікова_ставка

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