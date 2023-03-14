Економіка

17:29 14.03.2023

ООН продовжуватиме робити все можливе для забезпечення безперервності "зернової ініціативи" - речник УКГС ООН

2 хв читати
ООН продовжуватиме робити все можливе для забезпечення безперервності "зернової ініціативи" - речник УКГС ООН

ООН і надалі робитиме все можливе для збереження цілісності Чорноморської зернової ініціативи та забезпечуватиме її безперервність, заявив речник Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) в Україні Савіано Абреу.

"Ця угода занадто важлива, щоб не відбутися. Це важливо і для народу України, аграріїв, які постраждали від цієї війни, і для всього світу. Вплив Чорноморської зернової ініціативи на зниження світових цін на продовольство очевидний, і, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), ціни на продовольство почали знижуватися після того, як перше судно вийшло з Одеського порту в серпні минулого року. Тому ООН продовжуватиме робити все можливе для збереження цілісності цієї угоди і забезпечувати її безперервність", - сказав Абреу в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

В УКГС знову наголосили, що Організація Об'єднаних Націй залишається повністю відданою Чорноморській зерновій ініціативі та виступає за її безперервність.

Раніше віцепрем'єр-міністр - міністр відновлення Олександр Кубраков заявив, що угода про "зернову ініціативу" передбачає щонайменше 120 днів продовження, тож позиція Росії продовжити угоду лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН.

"Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини, як гарантів ініціативи", - зазначив віцепрем'єр.

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррік на запитання про озвучену російською стороною можливість продовження угоди на 60 днів сказав, що не буде "вдаватися до деталей просто зараз". Він додав, що інформація про позицію ООН з цього питання, ймовірно, надійде з Женеви, де сьогодні відбулися переговори представників ООН і РФ щодо "зернової ініціативи".

Продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, згідно з якою українське зерно постачають із порту "Одеса", обговорювали 8 березня на зустрічі президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша.

Поки що її дію погоджено до 18 березня 2023 року. РФ неодноразово наполягала на розблокуванні в рамках ініціативи експорту її мінеральних добрив.

Теги: #зерно #оон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 14.03.2023
Туреччина продовжує проводити переговори щодо дії "зернової ініціативи" відповідно до домовленостей з урахуванням вимог сторін - Міноборони

Туреччина продовжує проводити переговори щодо дії "зернової ініціативи" відповідно до домовленостей з урахуванням вимог сторін - Міноборони

07:44 14.03.2023
Війна в Україні забрала життя щонайменше 8231 цивільного, 13734 поранено - ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8231 цивільного, 13734 поранено - ООН

19:40 13.03.2023
В ООН заявляють, що роблять усе можливе для виконання всіх аспектів стамбульської "зернової ініціативи"

В ООН заявляють, що роблять усе можливе для виконання всіх аспектів стамбульської "зернової ініціативи"

15:55 08.03.2023
Генсек ООН: Відео загибелі українського військового доводить, що законів війни необхідно дотримуватися

Генсек ООН: Відео загибелі українського військового доводить, що законів війни необхідно дотримуватися

15:34 08.03.2023
Президент Зеленський і генсек ООН Гутерреш висловилися за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня

Президент Зеленський і генсек ООН Гутерреш висловилися за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня

15:34 07.03.2023
Гутерреш обговорить у Києві "зернову угоду"

Гутерреш обговорить у Києві "зернову угоду"

07:34 07.03.2023
Війна в Україні забрала життя щонайменше 8173 цивільних, 13620 поранено - ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8173 цивільних, 13620 поранено - ООН

13:44 05.03.2023
Анкара працює над продовженням "зернової угоди" - глава МЗС Туреччини

Анкара працює над продовженням "зернової угоди" - глава МЗС Туреччини

20:55 02.03.2023
НАБУ і САП викрили осіб, причетних до заподіяння 9,1 млн грн збитків держпідприємству під час закупівлі зерна

НАБУ і САП викрили осіб, причетних до заподіяння 9,1 млн грн збитків держпідприємству під час закупівлі зерна

08:11 02.03.2023
Чотири судна доставлять українське продовольство в Китай, Туреччину, Іспанію та Бельгію

Чотири судна доставлять українське продовольство в Китай, Туреччину, Іспанію та Бельгію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив План дій уряду на 2023 рік - Шмигаль

Уряд України затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 рр.

Частка підприємств, які планують зростання в найближчі 3-4 міс. у лютому зросла на 10 п.п. - дослідження

У РФ висловили готовність продовжити зернову угоду після 18 березня, але лише на 60 днів

Кабмін пропонує ВР збільшити видатки держбюджету на 537 млрд грн - Шмигаль

ОСТАННЄ

Україна розраховує на підтримку Ісландії в комітеті міністрів Ради Європи - Шмигаль

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в січні-2023 р. знизився на 25% - НБУ

Кабмін затвердив План дій уряду на 2023 рік - Шмигаль

"Метінвест" передав захисникам Бахмуту 55 мобільних укриттів

"Укроборонпром" почав виробляти 125-мм снаряди для танків

"Епіцентр" має намір купити три земельні ділянки у Києві під своїми об'єктами

У вівторок можливі відключення е/е в Житомирській, Харківській, Київській областях та Києві внаслідок мережевих обмежень - "Укренерго"

Енергосистема України у вівторок працюватиме без обмежень споживачів - Міненерго

Стабілізаційні відключення електроенергії частково застосовані в Києві та області

Уряд України затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 рр.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА