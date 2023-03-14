"Метінвест" передав захисникам Бахмуту 55 мобільних укриттів

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова минулого тижня відправила захисникам Бахмуту та інших населених пунктів Донецького спрямування чергову партію захисних споруд власного виробництва.

"Фортеця Бахмута тримається силою, мужністю та професіоналізмом наших воїнів. Водночас ми підтримуємо захисників – не словами, а реальними діями. Передали захисникам Бахмуту чергову партію мобільних укриттів від "Метінвесту" в рамках ініціативи "Сталевий Фронт". У мобільних "капсулах" життя "бійці відновлюватимуть сили та отримають надійний захист від обстрілів", - зазначив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко, якого цитує пресслужба.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення захисники Бахмута отримали близько 55 таких споруд. Фактично кожне третє відвантажене компанією укриття встановлено саме на цьому напрямі.

"Віримо у ЗСУ, віримо у перемогу України та наближаємо її крок за кроком", - сказав Мироненко.

З початку повномасштабної війни група "Метінвест" активно долучилася до боротьби України з агресором. Одним із найважливіших напрямів стало надання допомоги захисникам у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Загалом з початку повномасштабної війни група надала підтримку армії більш ніж на 1,6 млрд грн.

Мобільні укриття від "Метінвесту" - збірні споруди діаметром 2 метри та завдовжки 6 метрів. Їх виробляють на підприємствах компанії. За правильної установки – на півтора метри під землю – таке укриття витримує обстріл артилерією калібром до 152 мм.

"Метінвест" передає мобільні укриття бійцям на безоплатній основі. Наразі сталеві капсули компанії захищають військових в Авдіївці, Бахмуті, Покровську, Запоріжжі та на Житомирщині.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".