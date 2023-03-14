Стабілізаційні відключення електроенергії частково застосовані в Києві та області

Вимкнення електроенергії 14 березня в низці районів Києва та області здійснюються відповідно до стабілізаційних графіків, повідомив "ДТЕК" у телеграм-каналі у вівторок.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", - зазначили в енергохолдингу.

Як пояснили в компанії, через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію всім жителям цих районів. Тому за командою "Укренерго" було застосовано стабілізаційні вимкнення згідно з графіками, розміщеними на сайтах "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі".