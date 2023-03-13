Економіка

19:20 13.03.2023

Надходження до держбюджету від туристичної галузі у 2022 році скоротилися майже на 31%

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Надходження до держбюджету від туристичної галузі у 2022 році скоротилися майже на 31%

Представники туристичної галузі України сплатили 1,551 млрд грн податків, що майже на 31% менше, ніж у 2021 році, коли до бюджету надійшло 2,231 млрд грн, повідомили у пресслужбі Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

"Попри війну туристична галузь України працює, проте як ніколи потребує підтримки від українців. Сплачуючи податки, ми фінансуємо нашу економіку, левова частка доходів якої йде на оборону та армію. Тому важливо розуміти, що мандруючи Україною, українці не лише перезавантажаться та наберуться сил і натхнення для роботи, а й допоможуть ЗСУ", - наводить слова глави ДАРТ Мар'яни Олеськів пресслужба.

За даними ДАРТ, загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, за рік скоротилася на 17%. При цьому зафіксовано, що кількість юридичних осіб зменшилася на 14%, а фізичних - на 18%.

Найбільшу частку надходжень до держбюджету за минулий рік сплатили готелі - 898 млн грн, що на 30% менше, ніж у 2021 році.

Водночас зафіксовано приріст сплаченого податку на 46% від діяльності пансіонатів і гуртожитків, які використовували як тимчасовий прихисток для людей, що змушені були залишити свої домівки через війну. А ось частка сплаченого податку від діяльності турбаз, кемпінгів, дитячих таборів відпочинку зменшилася на 57% - сплачено 141 млн грн податку проти 328 млн грн за 2021 рік.

На 35% зменшилися податки від діяльності туристичних операторів, які сплатили до держбюджету у 2022 році 167 млн 858 тис. грн, тоді як у 2021 році ця цифра становила 259 млн 5 тис. грн.

Турагенства заплатили до держбюджету на 27% менше податків - 204,795 млн грн.

Зростання розміру сплаченого податку у 2022 році продемонстрували три області: Львівська (273 млн грн проти 215 млн грн 2021 року), Київська (164 млн грн і майже 125 млн грн відповідно) та Івано-Франківська (159 млн грн і 131 млн грн).

Значний спад податкових надходжень зафіксовано в Києві та Одеській області - відповідно на 46% і 58%.

Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=530603185923877&set=a.236178152033050

Теги: #туризм #держбюджет #надходження

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