ФГВФО з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам банку "Форвард" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам ліквідованого банку "Форвард" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення, повідомила пресслужба Фонду в понеділок.

Згідно з повідомленням, виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (за поточними рахунками) все ще тривають.

Зазначається, що вкладникам банку "Форвард" відшкодовують кошти в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими на кінець дня 7 лютого 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються в гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець того самого дня.

Регулятор нагадав, що отримати кошти можна буде у відділеннях банків-агентів Фонду, а також онлайн у ПриватБанку, Укргазбанку, ПУМБ та банку "Південний".

Як повідомлялося, Нацбанк 7 лютого відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних, а 8 березня ухвалив рішення №90 від 7 березня про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

Рішення ухвалено у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства після віднесення його до категорії проблемних, а також з огляду на подальше суттєве та незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої банком "Форвард" капіталізації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) із 1 березня розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам банку "Форвард" за договорами, термін дії яких закінчився до 7 лютого 2023 року, та за договорами банківського рахунку.

Згідно з повідомленням, загалом до першої частини загального реєстру вкладників включено інформацію про понад 48 тис. рахунків із загальною гарантованою сумою майже 326 млн грн.

Кінцевим бенефіціарним власником банку є громадянин Росії Рустам Таріко. Указом президента України у жовтні 2022 року введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріко застосовано персональні санкції.

За інформацією НБУ, на 1 листопада 2022 року банк за розміром активів посідав 42-ге місце (2,5 млрд грн) із 67 діючих банків.