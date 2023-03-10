Кабмін виділив 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю повідомив, що Кабмін виділив 5 млн грн із резервного фонду держбюджету на реалізацію експериментального проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури.

"Відновлюємо українську енергетику за принципом "краще, ніж раніше". Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури", - написав Шмигаль у телеграмі.

Він зазначив, що кошти спрямують Державному агентству відновлення та розвитку, яке працюватиме в координації з Міненерго, ДСНС, Генштабом ЗСУ та операторами критичної інфраструктури.

"Мета – відновлювати об’єкти енергетики так, щоб вони відповідали вимогам безпеки воєнного часу. Очікуємо вже найближчим часом побачити конкретні результати цієї роботи", - підсумував глава уряду.