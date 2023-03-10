Економіка

10:37 10.03.2023

Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

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Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

Південно-західну вітку "Укрзалізниці" буде перейменовано: за підсумками опитування в застосунку "Дія" обрано назву "Центральна", повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Продовжуємо залізну українізацію. Південно-Західну та Південну вітки "Укрзалізниці" назвали ще за географічною прив'язкою до російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба змінювати. Ви вже обрали в "Дії" нову назву для Південно-Західної залізниці. Проголосували 1,1 млн українців. З них понад 417,2 тис. за варіант "Центральна залізниця", - написав Федоров у телеграм-каналі в п'ятницю.

Він зазначив, що наразі розпочато опитування про нову назву Південної залізниці. На вибір українцям запропоновано чотири варіанти, опитування триватиме до 17 березня.

"Дякую всім. Кожен ваш голос у "Дії" - цеглинка в розбудову електронної демократії", - наголосив міністр.

 

Теги: #укрзалізниця #федоров #дія

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