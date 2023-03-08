Власник "Укрлендфармінгу" Бахматюк вважає його заочний арешт у справі Насірова тиском на бізнес

Рішення Вищого антикорупційного суду про заочний арешт власника "Укрлендфармінгу" Олега Бахматюка у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова є грубим порушенням міжнародного права, і його мотив - тиск на бізнес з метою його знищення, зазначив сам Бахматюк.

"Я бачу в цих подіях наявність чіткого мотиву - мотиву тиску на мій бізнес з метою знищити його. Щоб цього не сталося, ми захищатимемо своє право в судах - усіх необхідних юрисдикцій", - ідеться в заяві акціонера "Укрлендфармінгу", опублікованій на сайті агрохолдингу у вівторок.

Бахматюк зазначив, що попередня справа - експершого заступника голови Нацбанку Олександра Писарука, де НАБУ також намагалося його обвинуватити, "закінчилася нічим".

"За роки слідства детективи агентства не змогли довести хоч якусь мою провину в надуманих обвинуваченнях. Оголошена вимога про екстрадицію у справі Писарука була абсолютно незаконною - це визнали австрійська прокуратура і кримінальний суд міста Відня своїм рішенням, ухваленим відповідно до частин 1 і 2 статті 19 закону Австрії про екстрадицію та взаємну правову допомогу", - стверджує бізнесмен.

На його думку, нова справа Насірова, до якої НАБУ намагається "приплести" бізнесмена, також є юридично безперспективною.

Антикорупційні органи України на початку лютого цього року повідомили про завершення досудового розслідування щодо Насірова та його радника, підозрюваних в отриманні 722 млн грн неправомірної вигоди. Як стверджує прокуратура, упродовж 2015-2016 років очільник ДФС України отримав на свою користь та на користь третіх осіб ці кошти за вчинення дій, пов'язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Крім того, зазначали правоохоронці, матеріали досудового розслідування стосовно власника агрохолдингу, підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі), прокурором виділено в окреме провадження, розслідування в якому триває.