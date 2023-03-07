Економіка

19:44 07.03.2023

НБУ пропонує законопроєкт для націоналізації Сенс Банку, а в банку заявляють про потенційних інвесторів

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НБУ пропонує законопроєкт для націоналізації Сенс Банку, а в банку заявляють про потенційних інвесторів

Національний банк України написав і передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, ухвалення якого дасть змогу державі націоналізувати Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк) Михайла Фрідмана, Петра Авена та кількох інших російських акціонерів, які потрапили під санкції, повідомила "Економічна правда" у вівторок і опублікувала відповідного листа до профільного парламентського комітету.

"Ключова зміна, яку пропонує НБУ - зобов’язати регулятор визнавати банк неплатоспроможним та виводити його з ринку в разі, якщо проти власників такої установи застосовано українські та міжнародні санкції", - пише видання.

Раніше 2022 року ВР уже ухвалювала закон про спрощену процедуру націоналізації системно важливих банків, що дає змогу здійснити її без докапіталізації з боку держави, в ньому єдиною умовою націоналізації було зазначено неліквідність фінустанови.

Деякі депутати й експерти стверджували, що цей закон буде застосовано до Сенс Банку, однак наразі його фінансові показники не дають для цього підстав.

У свою чергу в банку на прохання агентства прокоментувати новий законопроєкт повідомили, що знають про таку ініціативу і називають її одним із можливих сценаріїв розвитку подій, проте продовжують роботу з пошуку інвесторів і докапіталізації банку приватними грошима на $1 млрд.

"Ми готові до будь-якого сценарію: залишитися приватним банком або стати державним", - ідеться у відповіді на запит агентства.

Крім того, в ній наводяться слова голови наглядової ради банку Романа Шпека, який повідомив про переговори з польськими інвесторами.

"Минулої п'ятниці було підписано меморандум із потенційними інвесторами з Польщі, які зацікавлені у виході на український ринок. Також нам відомо, що інвестори надіслали свої листи керівництву НБУ та заступнику голови Офісу президента", - зазначив Шпек.

У банку заявили, що наразі не можуть розголошувати найменування потенційних інвесторів.

За даними НБУ, на 1 січня 2023 року за розміром загальних активів Сенс Банк посідав 9-те місце (99,93 млрд грн) серед 67 банків, що діяли в країні.

Його найбільшими власниками наразі опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмічова, котрі потрапили під санкції, 20,9659% і 16,3239%, проте потім і сам Косогов опинився під санкціями), Михайло Фрідман (32,8632%) та Петро Авен (12,4018%), які також перебувають під санкціями. Крім того, у UniCredit S.p.A. (Італія) 9,9%, а у "Марк Фоундейшн з дослідження ракових захворювань" - 3,8736%.

Ексміністру фінансів Болгарії Сімеону Дянкову із середини квітня 2022 року за узгодженням із Нацбанком передали право голосу за мажоритарним пакетом Альфа-Банку: він є довіреною особою НБУ за пакетами Косогова, Фрідмана й Авена.

Банк і його співвласник Фрідман навесні 2022 року заявили про плани докапіталізувати банк на $1 млрд за рахунок заарештованих через запровадження санкцій коштів, проте наразі ці плани залишаються нереалізованими.

Теги: #інвестори #націоналізація #сенс_банк

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